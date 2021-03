Még erősebb volt a magyar gazdaság, mint eddig hittük - Kiderült, hogy mi hajtotta

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az előzetesen közölt 1,1%-kal szemben 1,4%-kal nőtt a magyar gazdaság a tavalyi év utolsó három hónapjában a harmadik negyedéhez képest a KSH részletes adatai alapján. Ennek megfelelően az éves alapú visszaesés kisebb volt, mint amit az előzetes adatok mutattak. Az előzetes GDP-adat nagy meglepetést okozott, hiszen a járvány második hullámában az elemzők a magyar gazdaság teljesítményének újabb negyedéves alapú csökkenését várták. Most viszont kiderült, hogy a GDP még annál is nagyobbat nőtt, mint ahogy a KSH előzetesen közölte. Termelési oldalról nézve (negyedéves alapon) nőtt az ipar, az építőipar és a mezőgazdaság teljesítménye is, míg a szolgáltatások a korlátozó intézkedések ellenére sem estek vissza, gyakorlatilag stagnálást mutattak.