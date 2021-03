A francia miniszter szerint probléma lenne, ha az EU-s országok kínai és orosz vakcinát vásárolnának

Próbára tenné az európai szolidaritást, ha az EU-s országok elkezdenének bevásárolni az európai gyógyszerfelügyelet által még nem jóváhagyott kínai és orosz vakcinákból - mondta az euróoai ügyekért felelős francia miniszter, Clement Beaune pénteken.

"Ha a kínai és orosz vakcinát választanák, azt gondolom, az elég komoly helyzet lenne" - mondta a miniszter a tagállamokra utalva egy rádióműsorban, akit a Reuters idézett. Ez problémát okozna a szolidaritásunk szempontjából, és egészségügyi szempontból is biztonsági kérdéseket vetne fel, mivel ezeket a vakcinákat az EU egyelőre nem hagyta jóvá - mondta a miniszter.

Az orosz vakcinát az európai gyógyszerfelügyelet most vizsgálja, a kínai vakcinára viszont még a vizsgálati kérelmet sem nyújtotta be a gyártó. A Szputnyik V vakcinát már több tagállam is megrendelte, például Magyarország és Szlovákia, valamint Csehországban is vizsgálják. A lengyel elnök pedig a kínai vakcina beszerzésére kérte a kormányt.

Az Európai Bizottság közös vakcinabeszerzésén egyelőre nem gondolkodik az orosz és a kínai vakcina beszerzésén.

