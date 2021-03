A koronavírus az innovációnak is betett Európa legnagyobb gazdaságában

A járványvédelmi zárlat nem csak általában a gazdasági, de az innovációs aktivitást is visszavetette tavaly Németországban: a bejelentett szabadalmak száma közel 8,0 százalékkal esett az előző évihez képest.

Tavaly 62,1 ezer szabadalmat jelentettek be Németországban, 5,3 ezerrel kevesebbet mint 2019-ben. A német szabadalmi hivatal jelentése alapján hasonló mértékű csökkenés következett be más iparosodott országokban is, például az Egyesült Államokban és Japánban.

Különösen nagymértékű volt a visszaesés az autóiparban és más gépipari ágazatokban. A közlekedési témakörben, ami hagyományosan a legaktívabb innovációs területnek számít, 16,6 százalékkal 10,7 ezerre csökkent a benyújtott szabadalma tavaly. Ezen belül nőtt viszont az elektromos mobilitással kapcsolatos szabadalmak száma, például az akkumulátor és üzemanyagcella technológiai területeken. A gépipari alkatrészek terén 18 százalékos volt a csökkenés, az elektromos gépek esetében és energiaipari területeken pedig 3,0 százalékkal csökkent a bejelentések száma.

A legtöbb szabadalmi kérelmet benyújtó vállalatok rangsorában az első három az autóiparból került ki: a Bosch és a Schaeffler autóipari beszállítók, valamint a BMW. Voltak azonban területek, ahol a járványhelyzet felfűtötte az innovációs aktivitást, például egészségügyi témákban, ahol több mint 10,0 százalékkal 2,8 ezerre nőtt a benyújtott szabadalmi kérelmek száma. A gyógyászati eszközök terén pedig, ahová a maszkok és öltözetek is tartoznak, megötszöröződött a benyújtott szabadalmak száma.

A szabadalmak túlnyomó többségét már évtizedek óta vállalatok jelentik be, a tudósok, kutatók és egyéni feltalálók egyre kisebb szerepet játszanak. A tavaly benyújtott szabadalmi kérelmekből közel 20 ezret nyújtottak be külföldi vállalatok annak érdekében, hogy szellemi termékük Németországban is védelmet kapjon.

Nagy eltérés tapasztalható az egyes német tartományok szabadalmi aktivitásában is. A benyújtott kérelmeknek bő 40 százaléka, több mint 26 ezer két tartományból származott, Baden-Würtenbergből és Bajorországból. Az öt keletnémet tartományból és Berlinből együttesen mindössze 2,5 ezer szabadalmi kérelem érkezett be. A legnagyobb lakosságszámú tartomány Észak-Rajna-Vesztfália is mindössze 6,5 ezer szabadalmi kérelmet produkált tavaly.

A szabadalmi kérelmek csökkenésével ellentétben ugrásszerűen megnőtt tavaly a bejelentett új márkák száma: a 2019-esnél 10 ezerrel többre, 89,4 ezerre, ami több mint két évtizede a legtöbb. Cornelia Rudloff-Schäffer, a szabadalmi hivatal elnöke ezt az internetes kereskedelem szerepének a növekedésével hozta összefüggésbe. Kifejezetten a koronavírus-válsággal összefüggésben megnövekedett a gyógyászati készülékekkel, gyógyszerekkel és fertőtlenítőszerekkel kapcsolatos márkanév-bejelentések száma is.