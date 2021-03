Elmarad a hétvégi tömeges oltás Magyarországon

A Nemzeti Népegészségügyi központ területén új csúcslaboratórium fog épülni, ahol képesek leszünk a legveszélyesebb kórokozók diagnosztizálására. Most is van az NNK-nak ilyen laborja, de ezt sokszorosan felülmúlja az új, csúcstechnológiás labor - mondta Müller.

Bár most minden figyelmünket a koronavírus-járvány köti le, de más betegségeket is behurcoltunk korábban. Ezen kívül számos olyan kórokozó van, amivel szembe kell néznünk a jövőben, a klímaváltozás miatti vektorok változása is arra sarkallt minket, hogy előre tekintsünk - mondta.