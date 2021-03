Orbán Viktor bemondta a várható oltási pályát – Mikor lehet ez alapján nyitni?

Amint az mostanában lenni szokott, a péntek reggeli rádióinterjúban elárulta a legfrissebb járványügyi és oltási számokat Orbán Viktor. Most is így tett, így tehát már 862 ezer 953 főt beoltottak elsőre és közülük 279 ezer 727 fő már a második oltását is megkapta. Jól látszik, hogy amióta a kínai és orosz vakcinával is oltanak, meredekebbé vált az oltási görbe.

Az alábbi ábrán még jobban látszik, hogy a napi (első) oltások száma mennyire felpörgött február vége óta, amikor befutottak az első nagyobb keleti vakcina szállítmányok, illetve amikortól a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélyezte azok beadását. A 7 napos mozgóátlag már 50 ezer adag napi beoltását jelzi, de a kormányzati kommunikáció szerint bőven van még tér ennek a számnak a növelésére, hiszen egy-egy hétvégi napon aszerint akár félmillió embert is be lehetne oltani.

A fenti átoltottsági számok azt jelentik, hogy a teljes magyar lakosságnak rendre 8,8%-a, illetve 2,9%-a van beoltva elsőre, illetve másodszorra is. Ha csak a felnőtt magyar lakosság köréhez viszonyítunk (18 évnél idősebbek), akkor rendre 10,9%-ot és 3,5%-ot kapunk. Ahogy a kormányfő is kiemelte és a nemzetközi statisztikák alapján is egyre inkább látszik:

kezd egész Európa élmezőnyébe emelkedni Magyarország az elsőre beoltottak arányában.

Az utóbbi hetekben a kormányzati kommunikáció a nyitási stratégia kapcsán már nem tesz említést a koronavírus-fertőzést korábban elkapottakról (pl. utóbbi 6 hónapban igazoltan fertőzöttekről), mint akiket védettnek lehet tekinteni a nyitás tervezéséhez, így most mi is eltekintünk ettől a körtől. Ehelyett Orbán Viktor hetek óta csak arról beszél, hogy hogyan alakulhat a legfrissebb vakcina szállítmányozási pálya alapján az elsőre beoltottak száma. Ma reggel is arról beszélt, hogy „április első hetében” 2,4 millió főre emelkedhet az elsőre beoltottak száma, miközben elárulta, hogy az oltásra regisztrálók száma ma reggelre 2,813 ezer főre emelkedett (korábban hetekig 2,4-2,5 millió között stagnált). Aztán a mai operatív törzs tájékoztatón bejelentették, hogy a most hétvégére tervezett tömeges oltás végül elmarad.

Részben a 3 milliót közelítő regisztrációs szám, részben a felpörgő vakcina szállítmányok miatt a kormányfő azt is vázolta ma reggel, hogy május elejére 4,7 millióra, aztán „majd meglátom, hogy tudunk-e még szerezni vakcinát”, de július elejére 8 millió fölé nőhet az oltottak száma – fogalmazott. Ezzel azt is elárulta, hogy a legfrissebb kormányzati számítások szerint július elejére a teljes felnőtt lakosság megkaphatja legalább az első oltását.

A fenti oltási számok nagyon közel esnek ahhoz a pályához, mint amit mi múlt pénteken az akkor elérhető információk alapján vázoltunk. Akkor azt is rögzítettük, hogy nem tudunk olyan gyorsan oltani, hogy el tudjuk kerülni az újabb szigorításokat. Azóta a kormánynak be is kellett jelentenie kényszerből a korlátozásokat, mert még durvábban berobbanna a járvány.

Mi április első hetére 22-24% körüli elsőre átoltottságot becsültünk, a kormányfő most 2,4 millió főnyi első beoltottat mondott, ami 24,5%-os átoltottságot jelentene. Május elejére mi 39-40% körüli első beoltottat becsültünk, a kormányfő most 4,7 milliós fős, tehát kb. 47%-os belső beoltottsági arányt mondott. A becslésünk és a kormányfői jelzés közötti különbség legfőbb oka az lehet, hogy az utóbbi napok gyártói jelzései alapján jóval több AstraZeneca szállítmány várható márciusra és áprilisra (a cég vezérigazgatója minden reggel 5-kor (!) hívja a vakcinaelosztásért felelős uniós biztost), míg mi az akkori információk alapján óvatosságból egy pesszimista vakcinaszállítási pályával kalkuláltunk.

Mi július elejére 76-77% körüli első beoltási aránnyal kalkuláltunk, a kormányfő most 8 millió fő feletti tábort mondott (tehát legalább 80-81%) és azt is mondta, hogy május-júniusban még további vakcinabeszerzésekben is gondolkodik, tehát itt ez lehet a fő magyarázat a becslésünk és a kormányzati előrejelzés között. Az ábra arra mutat rá, hogy

valamikor május közepe-vége körül érné el az első beoltottak aránya a bűvös 60%-os szintet, mint amit a nyájimmunitás alsó küszöbének mondanak.

Fontos, hogy az elsőre oltottaknál is legalább kell 2-3 hét, mire a vakcina által kínált védettség egy része kialakul (ez laposabb immunitási pálya felé mutat a fentinél), és közben az elmúlt hónapokban a betegségen átesettek is élveznek egyfajta védettséget (most 420 ezer fős kör, ez 4%-ponttal magasabban húzódó védettségi pálya felé mutat). Az is lényeges, hogy a gyártók valójában a második oltás (+mutációk ellen kifejlesztés alatt álló harmadik dózis) után ígérik 1-2 héttel a teljes védettség kialakulását, így ezeket a tényezőket is mind figyelembe kell venni a nyitás tervezésekor, amely a kormányfő szerint óvatos lesz, nehogy a nyakunkba kapjuk a negyedik hullámot.

Ezzel együtt némileg zavaró, hogy a kormányfő reggel egyaránt beszélt március 22. körüli első nyitási lépésről és húsvét utáni nyitásról is, miközben március 17. körül még valójában csak a most szigorítandó korlátozások visszalazításáról lehetne reálisan dönteni. Mivel még húsvét utánra is csak 25% körüli lehet az elsőre átoltottak aránya, így

érdemi, a társadalom széles rétegeire érvényes nyitásról még bizonyára nem beszélhetünk húsvét utántól. Az inkább csak májustól várható,

mint ahogy azt Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is vázolta tegnap. Ezzel együtt az természetesen elképzelhető, hogy a hétfőtől két hétre érvénybe lépő szigorúbb korlátozásokat jóval hamarabb lehet oldani.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala