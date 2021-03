Varga Mihály szerint idén 4-4,5 százalékos GDP-növekedés jöhet

A pénzügyminiszter szerint ha húsvét után, megfelelő átoltottság esetén nyitni lehet, akkor van remény arra, hogy a magyar gazdaság a tavalyi év 5 százalékos visszaesése után az idén 4-4,5 százalékos növekedést érjen el.

Varga Mihály erről pénteken beszélt egy más témában tartott online sajtótájékoztatón. A pénzügyminiszter kijelentette: a korábbi prognózisokat nem kell felülvizsgálni, a második negyedévben jelentős változás történhet, és arra számítanak, hogy az előző év azonos időszakához képest az idei második negyedévben kétszámjegyű növekedés lehet.

Érdemes megjegyezni, hogy a kétszámjegyű növekedés a második negyedévben önmagában nem jelentene nagy meglepetést, a tavalyi év második negyedéve ugyanis jelentős visszaesést hozott a leállások miatt, így az alacsony bázis miatt nem is kell erős teljesítmény ahhoz, hogy az idei második negyedévben két számjegyű növekedés legyen. Az idei évre várt 4-4,5% viszont összességében jó teljesítményt jelentene.

Varga Mihály elmondta, a koronavírus járvány harmadik hullámának szigorító intézkedései lelassítják a gazdaság visszaépülését. A kormány most is segíteni kívánja a bezárás átmeneti időszakában nehéz helyzetbe került vállalkozásokat.

A korábban támogatásban részesült ágazatokban működő cégek továbbra is megkapják a lehetőséget, de lesznek új érintett területek is. A Pénzügyminisztériumban most véglegesítik annak a rendeletnek a szövegét, amely szabályozza, hogy mely területek, milyen formában élhetnek a támogatási lehetőséggel - tette hozzá.

