Gulyás Gergely: ezért rendelt a kormány kevesebb Moderna-vakcinát

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldalán tette közzé az Európai Bizottság által aláírt szerződést és elmagyarázza, hogy miért rendelt kevesebb Moderna-vakcinát a magyar kormány.

Gulyás bejegyzése szerint az EU-s vakcina lehívásoknak négy kategóriája van:

Initial (normal) Optional Top up Top-up optional

Mind az “initial” dózisokból, mind az “optional” dózisokból 80 millió állt a tagállamok rendelkezésére, összesen 160 millió. A tagállamok közötti elosztási elv alapján Magyarországnak az előbbi kategóriába tartozó dózisokból ugyanannyi megvásárlására volt lehetősége, mint az utóbbiakból, (kétszer 1 744 000) összesen 3 488 000 darabra.

Az “Optional” kategóriába tartozó oltóanyagok leghamarabb a harmadik negyedévben érkezhetnek (a Bizottság által kötött szerződés 15. oldala), amikorra már egyéb beszerzések révén rendelkezésre fog állni a teljes 18 év feletti lakosság teljes átoltásához szükséges oltóanyag.

A valós teljesítés azonban a szerződésben rögzített ütemezésnél is rosszabbul halad. Ezt támasztja alá a Moderna szállítási ütemterve, amelyből kiderül, hogy Magyarországra csak a negyedik negyedévben nem fognak szállítani, tehát még az első (initial) kategóriába tartozó oltóanyaghoz is csak a harmadik negyedévben juthatunk hozzá. Addigra már akkor is marad oltóanyagunk, ha az amúgy önkéntes oltás lehetőségével minden nagykorú magyar ember él.

(A táblázatból egyébként az is kiderül, hogy vélhetően hasonló okokból több másik uniós tagállam sem élt az opcionális lehívás lehetőségével.)

Az említett táblázatokat is megosztotta Gulyás Gergely a bejegyzésében: