Koronavírus: nem bírja a szlovák egészségügy, betegeket küldtek Lengyelországba és Németországba

Megérkeztek Lengyelországba és Németországba az első olyan szlovákiai páciensek, akiket a szlovák egészségügyi rendszer tehermentesítése érdekében vettek át az új típusú koronavírus-járványban.

"Jelenleg három beteg van Lengyelországban, és úgy tudjuk, hogy továbbiak is várhatók" - mondta a Polsat News lengyel hírtelevíziónak Waldemar Kaska lengyel egészségügyiminiszter-helyettes.

Két másik beteget Dortmundba szállítottak Szlovákiából, és ott még további nyolc pácienst várnak. A szlovák kormány tájékoztatása szerint Berlin és Varsó is tíz-tíz kórházi férőhelyet ajánlott fel szlovákiai betegeknek.

Waldemar Kaska azt is elmondta, hogy Csehországból is várnak egy beteget. A lengyel politikus szerint súlyos állapotú betegekről van szó, akiknek lélegeztető gépre is szükségük van.

Szlovákiában az elmúlt két hétben 24,09-re emelkedett a 100 ezer emberre jutó halálozás a koronavírus-járványban, ami a legmagasabb arány a világon. Csehországban a második legsúlyosabb a helyzet, ahol ez a mutató 22,52.

Címlapkép: Getty Images