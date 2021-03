Újra legyűri az iskolákat a járvány a nyitás után? Előbb kiderül, mint hinnéd

Az igazsággal sokszor kellemetlen szembenézni. Ahogy a Portfolio a zárás előtt megírta , hogy hogyan fertőzte végig az iskolákat a koronavírus és hogyan váltak ezek az intézmények a járvány gócpontjaivá – ahonnan nagyon sok család fertőződött meg –, most is szembe kell néznünk a fájó ténnyel: ha nem oltják be azonnal a pedagógusokat a vírus ellen, akkor az egy hónap múlva esedékes nyitásnak kellemetlen következményei lehetnek.