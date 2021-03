Válságban a magyar dolgozók - Kiderült, mi segíthet a jelenlegi járványügyi helyzetben

Lassan egy éve tört be az életünkbe a koronavírus, az átmeneti állapot tartósnak bizonyult. Nemcsak a lakosság, hanem a cégek, munkáltatók is kezdik belátni, hogy már nincs esély visszatérni a régi kerékvágásba, és hogy kezelni kell azt a kiégést, amit a járvány nem várt elhúzódása okozott. A Pénzcentrum Kisfaludy Lilla munka- és szervezetpszichológiára szakosodott pszichológus, a Solution Creators csapatának tagjával járta körbe, hogyan tudnának kitörni a dolgozók a fásultságból, miben és hogyan segítheti őket a munkáltató, vagy épp hogyan lehet előállni a fizetésemelés kérdésével a koronavírus okozta gazdasági válság alatt.

"...az első lépés megküzdeni azzal a terhes gondolattal, hogy nem tudunk visszatérni a járvány előtti normákhoz" - mondta a Pénzcentrumnak adott interjúban Kisfaludy Lilla munka- és szervezetpszichológiára szakosodott pszichológus, a Solution Creators csapatának tagja.

A szakember tippeket is ad, mire érdemes figyelmet fordítani a munkáltatóknak, hogy az otthonról dolgozók helyzetét megkönnyítsék, és kitér a fizetésemelés kérdésére is:

"A fizetések mértéke Magyarországon általánosságban véve sajnos még tabuként kezelendő. A megoldás ebben a témában is a vállalati transzparencia, a nyílt és őszinte kommunikáció lenne. Ez azt jelenti, hogy - még ha kellemetlen is - rendszeresen tájékoztatnunk kellene a munkatársainkat cégünk aktuális helyzetéről, jövőbeli terveiről, kilátásairól, a bérek alakulásáról" - mondta a szakember. Az interjúban többek között szó esik arról is, hogy a jövőben a munkahelyi pszichológus, rendszeres mentális tréning ugyanolyan alapszolgáltatás lesz-e vajon, mint az ingyen kávé vagy a masszás, és hogy a bértárgyalások során mire érdemes figyelnie a munkáltatónak és a munkavállalónak. A cikk teljes terjedelmében itt olvasható el.

A május 13-án megrendezésre kerülő HR Revolution 2021 konferencián a fenti témák mellett többek közt szó lesz majd a munkaerőpiac aktuális kérdéseiről, a járványhelyzet utáni atipikus foglalkoztatási formákról, a Covid-válság utáni toborzási trendekről és stratégiákról. Ne maradj le, regisztrálj már most az exkluzív eseményre! További részletek és regisztráció ezen az oldalon.

Címlapkép: Getty Images