Felfüggesztették az AstraZenecával az oltást Ausztriában, miután meghalt egy beoltott ápoló

Fontos, hogy az osztrák egészségügyi hatóság szerint egyelőre nincs közvetlen bizonyíték a megkapott oltások és a két súlyos eset között, de mindenesetre az adott vakcinaszállítmányból egyelőre többet nem adnak be elsőre az oltakozásra váróknak.

Az is lényeges, hogy az AstraZeneca vakcinájának dokumentációjában nincs olyan jel és eddig széleskörű tapasztalat sem volt más országokban, hogy véralvadási nehézségeket okozott volna a beadott vakcina, pedig azt már több mint 50 országban engedélyezték. Február elejétől 26-ig már több mint 360 ezer németnek is beadták a vakcinát és ebben a körben is csak azok az oltás utáni tünetek jelentkeztek, amiket a gyártó a dokumentációban egyébként is előre jelzett.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán. Egy doboz az oxfordi AstraZeneca újonnan érkezett koronavírus elleni oltóanyag-szállítmányából a Hungaropharma gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat budapesti telephelyén 2021. március 4-én.