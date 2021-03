Orbán Viktor elárulta, hogyan segít a kormány a bezárásra kényszerített szolgáltatóknak

A következő két hét nehéz lesz, hiszen sok üzletet be kell zárnunk és a szolgáltatások is szünetelnek majd – mondta a Facebookra feltöltött videóban Orbán Viktor. A miniszterelnök ezután felsorolta, milyen segítségre számíthatnak a szolgáltatók.

Orbán Viktor felsorolása szerint több eszközzel igyekszik majd segíteni a kormány:

50%-os bértámogatást adnak az érintett szolgáltatóknak.

A munkáltatói járulékot nem csak az érintett két hétre, hanem egész márciusra elengedik.

Az állami vagy önkormányzati üzlethelységek bérleti díjait sem kell megfizetni ebben a hónapban.

Az átalányadósok, katások és kivások adóját is elengedik.

A kormány csütörtökön jelentette be a hétfőtől érvényes újabb lezárásokat, ezek szerint március 8-22 között többszolgáltatás is szünetel, illetve az üzletek egy része is bezár. A végső rendeletben persze egy sor kivétel van, így túlzás lenne azt mondani, hogy leáll az élet holnaptól Magyarországon. A fentiek mellett az óvodák és az iskolák is bezárnak április 7-ig, a tavaszi szünet végéig.