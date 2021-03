Ragályosabb és cselesebb a dél-afrikai koronavírus mutáns, amely Magyarországra is megérkezett

Turzó Ádám Pál Cikk mentése Megosztás

Tavaly ősszel fedezték fel, december közepén hivatalosan is bejelentették a dél-afrikai mutáns koronavírus létezését, mely egy hete már Magyarországon is megjelent. A brit mutánshoz hasonlóan ragályosabb, de ezen felül a vakcinákkal és a természetesen szerzett immunitással szemben ellenállób virúsvariáns már lassan 50 országban van jelen, és úgy néz ki, alaposan átírja a korábbi járványügyi modelleket. A nyájimmunitás elérése is nehezebb lesz úgy, hogy a mutánsokkal is meg kell küzdenünk. Mutatjuk, mit érdemes tudni a dél-afrikai mutánsról.