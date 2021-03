Szigorúbb korlátozásokra figyelmeztet a norvég miniszterelnök a harmadik hullám miatt

Valószínűleg további szigorító intézkedéseket kell hoznunk a koronavírus-járvány elleni küzdelemben azelőtt, hogy enyhíthetnénk azokat – figyelmeztette Norvégia lakosságát vasárnapi televíziós beszédében Erna Solberg miniszterelnök, igaz egyelőre nem fejtette ki, hogy milyen lépések jöhetnek.

A Reuters tudósítása emlékeztet rá, hogy Európa egyik legkevésbé fertőzött országáról van szó, ahol a harmadik járványhullám kibontakozásának jelei látszanak, miután a fővárosi régióban az igazolt fertőzéses esetek többségéért a brit variáns a felelős.

Az is lényeges, hogy már most is csak a létfontosságú üzletek tarthatnak nyitva és az éttermek is csak elvitelre szolgálhatnak ki vendégeket, illetve egyes iskolákat már bezártak, tehát ebből a helyzetből várható a további szigorítás a kormányfő figyelmeztetése alapján.

Az utóbbi napokban az 5,5 milliós országban jellemzően 500-700 új fertőzéses esetet találnak a hatóságok és naponta 1-12 fő között hullámzik az elhunytak száma. Március 4-ig már 378 ezer ember elsőre megkapta az oltását és közülük 200 ezer már a másodikat is.