Varga Péter Pál: ha ilyen ütemben terjed a járvány, 1-2 hét múlva betelik a kórházunk

A Budai Egészségközpont alapító-főigazgatóját a pénteki kormányrendeletről kérdeztük, amely arról szól, hogy az országos kórházi főigazgató határozattal berendelheti a magánszolgáltatók dolgozóit és kijelölheti magánegészségügyi szolgáltató ingatlanát is a koronavírus elleni védekezés keretében. Varga Péter Pál a Portfolio-nak nyilatkozva kiemelte, hogy az intézményét már tavaly márciusban elsőként ajánlotta fel az állami ellátásra és tavaly ősz óta aktívan részt vesznek a koronavírus-fertőzöttek ellátásában, több mint 60 ággyal. Kompenzációt azonban még nem kapott a kormánytól, a költségek pedig csak növekednek.

Varga Péter Pál és a Budai Egészségközpont számára már ismert az a helyzet, amivel a magánszolgáltatók jelentős része a pénteki kormányrendeletben szembesült. A Portfolio-nak nyilatkozva ugyanis a BEK alapítója azt emelte ki, hogy már tavaly márciusban felajánlotta a Királyhágó úti ingatlant a koronavírus-betegek ellátására az államnak (ennek hátteréről részletesen ebben a cikkünkben írtunk) és ez a folyamat azóta is tart. Azt is megtudtuk most a főigazgatótól: jelenleg is több mint 60 ágyon tudnak ellátni Covid-betegeket az intézményben és hónapok óta folyamatosan kiveszi a részét a szolgáltató a betegek ellátásából.

A pénteken megjelent rendelet kapcsán úgy fogalmazott, hogy örömmel fogadta, ugyanis a részletszabályok rendelkeznek a kárpótlás és fizetés módjáról is. Hihetetlennek tűnhet az olvasók számára, de a magyar kormány – annak ellenére, hogy az intézmény havi elszámolást küld az Emberi Erőforrások Minisztériumának – eddig nem fizetett semmit a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy miközben a finanszírozás elmarad, addig a BEK a személyzetnek veszélyességi pótlékot fizet, hiszen a dolgozók közel 70 százaléka vesz részt a koronavírusos betegek ellátásában, valamint tavaly szeptemberben központilag elvezényeltek az intézménytől 15 főt más járványkórházakba, akiknek a mai napig a Budai Egészségközpont rendezi a fizetését. Arra is kitért, hogy a magasabb költségek nemcsak a magasabb személyzeti juttatások miatt álltak elő, hanem plusz kiadásokat eredményez a járvány elleni védekezés. Bár az állam juttatott védőfelszereléseket az intézménybe, azonban távolról sem megfelelő mennyiségben, amely fedezné a szükségletek folyamatos kielégítését.

Munkabérről, fizetésekről, gyógyszerről, védőeszközök beszélünk, vagyis a kórház fenntartásáról, amit jelenleg a társaság magánforrásai finanszíroznak

– mutatott rá Varga Péter Pál, aki azt is hozzátette, hogy kialakítottak egy nagyon komoly oltópontot a kórházban, azonban a kormány ezt nem használta ki. Összességében kifejtette: a Budai Egészségközpont jóval előrébb jár a járvány elleni küzdelem folyamatában, mint bármelyik más magánegészségügyi szolgáltató, hiszen mások jellemzően a most pénteki rendeletből szembesültek az ingatlanjaik állami ellátásba történő bevonásának lehetőségével.

Folyamatosan megéljük a járvány minden következményét közvetlenül is. Főleg ősz óta okoz ez komoly feladatokat. Ez pedig megjelenik a pénzügyekben is: csak a kompenzáció, amit várunk, összesen már 170-200 millió forint körül van, tavaly szeptember óta - részletezte érdeklődésünkre.

A BEK alapítója az aktuális tapasztalatait is megosztotta a harmadik járványhullámról. Az intézmény ágyainak kihasználtsága párhuzamosan futott fel az országos járványhelyzet romlásával, naponta több beteget vesznek fel a Covid-osztályra, mint amennyit elbocsátanak.

Ha ez ilyen ütemben megy tovább, akkor 1-2 héten belül biztosan megtelik a kórház - vetítette előre.

