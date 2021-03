Kivizsgálta a WHO az oltásokat követő influenzaszerű tüneteket

MTI Cikk mentése Megosztás

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik albizottsága arra a következtetésre jutott, hogy a koronavírus elleni oltások kockázat/előny mérlege továbbra is kedvező, miután felülvizsgálta a beoltott egészségügyi dolgozóknál jelentkező, influenzaszerű megbetegedéssel kapcsolatos jelentéseket - közölte hétfőn honlapján a WHO.