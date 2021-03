Koronavírus: új világ kezdődött mától Magyarországon, ami jövő héttől már enyhítheti a járványt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Mától hatályba léptek a szigorú korlátozó intézkedések Magyarországon a koronavírus-járvány harmadik hullámának fékezése érdekében, így számos bolttípus nem nyithat ki, az óvodák és általános iskolákat bezárták (ügyeletet tartanak), és ahol csak lehet, az otthoni munkavégzésre kéri a kormány a munkáltatókat. Ez remélhetőleg drasztikusan csökkenti majd a kontaktusszámokat, így a járvány meredek felfutása is megtörhető, aminek első jelei a jövő hétre várhatók a napi fertőzésszám mérséklődésével. Nagy kérdés, hogy valóban csak két hétig tartanak-e majd a most bevezetett korlátozások, mindenesetre az kedvező, hogy közben intenzíven emelkedik ezen a héten is a legalább elsőre beoltottak száma, így egyre több veszélyeztetett ember tekinthető majd védettnek. Friss híreink a nagyvilágból és Magyarországról a járvány témájában alábbi hírfolyamunkban olvashatók.