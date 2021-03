Megint a jegybank számára veszélyes zóna felé indulhat az infláció

Februárban ismét 3% környékére emelkedhetett az infláció Magyarországon, vagyis az MNB célsávjának közepén lehet a pénzromlás üteme – vélik a Portfolio által megkérdezett szakértők. A következő hónapokban viszont megint fejfájást okozhat a jegybanknak az áremelkedés, tavasszal akár a célsáv tetejét is átlépheti az inflációs ráta, ami lépésre kényszerítheti a Monetáris Tanácsot is.

Februárban még nem lódult meg az áremelkedés

A januári 2,7%-os infláció után februárban 3% környékére emelkedhetett az éves infláció – vélik a Portfolio által megkérdezett szakemberek. A KSH kedd reggel közli az adatot, melynek akár piaci hatása is lehet, hiszen a befektetők a forint szempontjából is kiemelten figyelik az infláció alakulását.

Az elemzők a következő hónapokban tovább erősödő árnyomásra számítanak, március-áprilisban akár a jegybanki célsáv 4%-os tetejéig is emelkedhet az éves inflációs ráta, amire legutóbb tavaly nyáron volt példa. Az év végére most 3,5%-os inflációt várnak az elemzők, akik szerint még 2022-ben is alig enyhül majd a nyomás.

Februárban elsősorban az üzemanyagok és az élelmiszerek áremelkedése hajthatta az inflációt – emelte ki Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint továbbra is fontos kérdés, hogy folytatódott-e a gyengébb árfolyamnak, illetve az esetleges kínálati problémák hatásainak átgyűrűződése a tartós cikkek áraiba.

Az igazán látványos gyorsulás áprilisban jön majd el, a jóval 4% fölé emelkedő éves drágulással

- tette hozzá Nyeste.

Halász Ágnes, az Unicredit Bank elemzője is azt emelte ki, hogy az üzemanyagok ára egy évvel ezelőtt 4,3%-kal csökkent, vagyis a februárra általuk várt 4,8%-os kiemelkedő drágulást részben bázishatások indokolhatták.

Virovácz Péter szerint nagy a bizonytalanság a februári inflációval kapcsolatban, kérdés, hogy a hónapon belül mikor történt az árfelírás a KSH részéről. Amennyiben inkább a hónap elején történt a felírás, a jelenleginél jóval alacsonyabb üzemanyagárak mellett, úgy könnyen lehet, hogy még 3 százalék alatt marad az inflációs mutató. Amennyiben azonban inkább február 20-a környékén történt meg az adatgyűjtés, akkor egy-két tizeddel 3 százalék felé is szökhet a mutató – véli az ING Bank szakembere.

Virovácz kiemelte, hogy a februári infláció emelkedését vélhetően a maginfláción kívüli tételek okozták, ezért a maginfláció és az adószűrt index csökkenhetett a januári adathoz képest. Előbbi esetében így 4,1 százalékkal, utóbbinál 3,4 százalékkal számol előzetesen.

Az alacsony külső infláció, illetve a romló jövedelmi viszonyok miatt mérsékelt kereslet lefelé húzza az inflációt, míg a gyenge forintárfolyam fokozza azt – foglalta össze Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató közgazdásza.

Kell lépnie az MNB-nek?

A következő hónapokban bizonytalanság és ingadozás jellemezheti az inflációs adatokat a várható tavaszi csúcs után. Sok múlik majd a gazdaság újranyitásán, illetve az ahhoz kapcsolódó inflációs hatásokon. A március-áprilisi emelkedés részben a tavalyi bázishatások (rekordalacsony olajár) miatt „be van árazva”, nyáron azonban kiderül, milyen tartós folyamatok indulhatnak el a válság után.

Ezekre a mögöttes folyamatokra pedig az MNB-nek is figyelnie kell az elemzők szerint. Korábban a jegybank is óvatosan nyilatkozott az inflációval kapcsolatban, az év elején például Virág Barnabás MNB-alelnök a Portfolionak adott interjúban említette kockázatként a válság utáni inflációt. De a Monetáris Tanács hivatalos kommunikációjában is azt emelte ki többször, hogy szorosan figyelemmel kísérik az áremelkedés alakulását.

A következő hónapokban bázishatások miatt az infláció a jegybanki cél fölé kerülhet. A jegybanki döntések szempontjából az újranyitás utáni helyzet lesz érdekes, ekkor derül ki, hogy mennyivel emelkednek vagy nem emelkednek az addig elérhetetlenné vált szolgáltatások árai – vélekedik Regős Gábor.

Különösen érdekes lesz az inflációs adat és az esetleges jegybanki reakció a jelenlegi forintárfolyam mellett. Péntek délután 368 közelében is járt az euró jegyzése, ami veszélyesen közel van a tavaly látott 370-hez közeli csúcshoz. Kérdés, hogy itt szeretne-e bármit is reagálni az MNB, főleg ha a kedd reggeli inflációs adat is meglepetést okoz és esetleg további nyomást helyez a forintra.

Vagyis egyelőre jó eséllyel nem kell még semmit lépnie a jegybanknak, de tavasszal akár kamatemelésre is kényszerülhet, ha az emelkedő infláció miatt tovább fokozódik a forintra nehezedő nyomás.

Címlapkép: Getty Images