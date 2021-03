Müller Cecília: minden járványadat romlik, sok fiatal is kórházba, sőt lélegeztetőgépre kerül

A bevezető elején az operatív törzs nevében köszöntötték a mai nemzetközi nőnap alkalmából a nőket és jelezték, hogy a járvány rájuk most fokozott terheket ró (pl. digitális oktatás, munkavállalás, család ellátása). Emlékeztettek arra is, hogy a virágboltok a mai napra tekintettel még nyitva lehetnek, de aztán nekik is be kell zárniuk. Ismertették a mától hatályba lépett korlátozásokat.