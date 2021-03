Egyre jobban érzik a németek a klímaváltozást és drámai jóslatot mondott az időjárási szolgálat elnöke

MTI Cikk mentése Megosztás

Egyre jobban érződik Németország időjárásán a globális klímaváltozás hatása, és 2020 - hasonlóan a világ egészéhez - a második legmelegebb év volt a feljegyzések kezdte óta - közölte keddi sajtótájékoztatóján Gerhard Adrian. A Német Időjárási Szolgálat (DWD) elnöke egyúttal azt is mondta, hogy szerinte nem teljesíthető a párizsi klímaegyezményben rögzített legfeljebb 2 fokos globális hőmérsékletemelkedés az ipari korszak előtthöz képest, mert most úgy tűnik, hogy 3-4 fokos emelkedési pályán lehetünk. Ez nem tűnik nagy különbségnek, de más elemzések és előrejelzések már korábban is figyelmeztettek, hogy világszerte katasztrofális következményei, láncreakciói lennének annak, ha akárcsak 3 fokos lenne a melegedés.