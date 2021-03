Ha ez a szám igaz, Magyarországot letarolta a brit vírusmutáns

Magyarországon nem ismert hivatalosan, hogy mennyire domináns jelenleg a brit vírusmutáció és hogy az elmúlt hetekben hogyan nyert magának teret idehaza a fertőzésekben. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora kedden viszont elárult egy ijesztő adatot ezzel kapcsolatban.

Az elmúlt napokban a budapesti igazolt esetek 80-90%-át ez a mutáció okozta

- árulta el Merkely Béla az origo-nak adott interjújában a brit mutációra utalva. A kijelentés azért is tartalmaz értékes adatot, mert az operatív törzs, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, vagy a kormány hivatalosan nem közli, hogy a brit vírusvariáns milyen arányban van jelen a pozitív mintavételekben (néha megismerünk egy kumulált számot, ami nem mond el sokat az előfordulási arányról). Szakértők szerint azért állt elő ez a szomorú helyzet, mert Magyarországon nincs szisztematikus és adekvát járványügyi monitoring rendszer. "Vannak információk a pozitív minták számáról, de nem tudjuk, hogy a megvizsgált minták mennyire véletlen mintavétellel kerültek ki, nem tudjuk, hogy hány mintából lett adott számú pozitív, lehetetlen százalékos arányt becsülni" - mondta korábban a Telexnek Ferenci Tamás biostatisztikus. A Portfolio 3 héttel ezelőtt kért adatokat az operatív törzstől a brit vírusvariáns dominanciájáról, azonban azóta sem kaptunk választ kérdéseinkre.

A Merkely Béla által elárult adat alapján egyértelmű: mára rendkívül dominánssá vált a sokkal fertőzőbb és a jelek szerint súlyosabb betegséget okozó brit vírusvariáns idehaza. Ez nem meglepő, ugyanis ez a mutáció másfélszer fertőzőbb, mint az eredti vírus és néhány hét alatt meghatározóvá tud válni.

A Semmelweis Egyetem rektorának kijelentése egyébként összhangban van a február végi, magánlaborból származó információkkal, már ott is 90%-os arányt figyeltek meg a brit variáns esetében.

Ha pedig abból indulunk ki, hogy a rektor február 18-án azt nyilatkozta, hogy vizsgálataik szerint 80 pozitív esetből 5-nél találták meg a brit vírusmutáns, akkor azt mondhatjuk, hogy kevesebb, mint három hét alatt tarolta le a brit vírusvariáns hazánkat.

Merkely Béla most az origo-nak nyilatkozva arról is beszélt, hogy a most terjedő brit mutáns sokkal fertőzőképesebb, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy még jobban kell figyelni a szabályokra. "Nagyon gyorsan terjed, így ha valaki egyetlen hibát elkövet a védekezésben - például tíz-tizenöt percet eltölt egy fertőzöttel zárt helyen maszk nélkül, vagy nem fertőtleníti alaposan a kezét, vagy nem tartja a távolságot -, könnyebben elkapja a vírus most terjedő angol variánsát" - érzékeltette a professzor.

Azt is kifejtette, hogy az egyetemi klinikákra érkező betegek egyre fiatalabbak, most a 30 és 60 év közötti korosztály fertőződik leginkább, aminek az oka a brit vírusmutáció megjelenése. Ezt a közösségekben lévő gyerekek és a munkába járó szülők terjesztik leginkább, és közülük néhányan súlyosan megbetegednek.

Mi is ez a brit variáns?



Durván három hónappal ezelőtt, december végén érkeztek az első hírek arról, hogy brit tudósok egy csoportja valószínűleg megfejtette a rejtélyt, miért terjedt Nagy-Britannia durván 1,6 millió lakosú Kent megyéjében a szigorú lockdown ellenére gyorsan a koronavírus: azonosították a koronavírus egy új mutációját, a B.1.1.7 jelzsésű variánst, mely a jelek szerint 30-70%-kal gyorsabban terjed. A tudósok kizárták annak a lehetőségét, hogy a megyében csupán azért szabadult volna el a vírus, mert az ott élők nem tartják be a járványügyi intézkedéseket. Miközben az október végi szigorú brit korlátozások a legtöbb országrészben megtették hatásukat, Kent megyében a korlátozások nem voltak olyan hatásosak, kis megtorpanás után folytatódott a második járványhullám novemberben is. Kutatások szerint az agresszívebb törzs leginkább közösségi fertőzés útján terjed, ragályos például repülőutak alkalmával is. Már februári cikkünkben arrafigyelmeztettünk: magyar újranyitást is veszélybe sodorhatja az itthon is megjelent brit mutáns.



Január közepén, a brit variáns első hazai kimutatása után a pécsi virológusok is részletes elemzéssel állt elő. "Az Angliában, Dél-Afrikában és Brazíliában egymástól függetlenül létrejött SARS-CoV-2 vírusvariánsok eltérő mutációs mintázataikban közös tulajdonságként létrejött az N501 jelzésű mutációs változás is. Korábban is ismertek voltak már új mutációk, melyek a régi variánsok helyét idővel átveszik. Gondoljuk például a D614G jelzésűre a tavalyi évből, amely gyorsan átvette a globális előnyt más variánsokhoz képest. A vírusok evolúciója pontosan így működik, azok a variánsok lesznek a gyakoribbak, amelyek hatékonyabb terjedést, jobb fennmaradást érnek el. Az N501 mutáció azt jelöli, hogy a vírus tüskefehérjéjét alkotó aminosav láncolaton az 501-es pozícióban található aminosav cserélődött le a mutáció hatására. (Az aminosavak a fehérjék építőkövei, ezek sorrendje és a lánc felgöngyölödése alkotja a végső fehérje formáját. A forma, az aminosavak sorrendje, az aminosavak jellege, mind-mind befolyásolja egy fehérje működését.) Ezen kívül számos eltérő, funkciójában is jelentős mutáció alakult ki a világ több pontján. Már az akkori posztjukból kiderült: száz kiválasztott reprezentatív mintából 5 esetben igazolták, minden esetben utazási előzmény nélkül. Ez helyi terjedést jelent, amely tekintettel az Anglia és Magyarország közt fennálló repülési aktivitásra és embermozgásra, cseppet sem meglepő. A variáns szeptember 20-i angliai megjelenését követő hónapban csak Magyarországról 10 ezer regisztrált utazási esemény történt. A teljes vírusgenom evolúciós leszármazási vizsgálatai alapján, a jelenleg elérhető adatokkal összevetve (ez később változhat ahogy több vírusgenom lesz elérhető), a hazai vírus eredete december 14. és 17. közötti angliai fertőzésekhez vezethető vissza. Magyarország az 54. ország ahol igazoltan felbukkant a vírus új variánsa.

