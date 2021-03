Mindjárt jóváhagyja az EU a Johnson and Johnson vakcináját, de a cég máris jelezte a szállítási problémáit

A Johnson and Johnson amerikai gyógyszergyár közölte az Európai Unióval, hogy bizonyos tények megnehezíthetik az Európai Uniónak a második negyedévben szállítani tervezett 55 millió adag Janssen nevű koronavírus elleni védőoltásra vonatkozó ütemtervet - közölte a Reuters brit hírügynökséggel egy uniós vezető.

A Johnson and Johnson a múlt héten közölte az EU-val: a vakcina összetevőivel, illetve berendezésekkel kapcsolatos helyzet miatt "nyomás alatt van", hogy teljesíteni tudja-e a június végéig tervezett 55 millió adagos szállítást - közölte a nevének elhallgatását kérő uniós illetékes, aki közvetlenül érintett az amerikai gyógyszergyárral folyó bizalmas tárgyalásokban.

Az egyadagos Johnson and Johnson vakcina alkalmazását várhatóan március 11-én engedélyezi az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatósága. Uniós tisztviselők szerint a szállítások várhatóan áprilisban kezdődnek.

A Johnson and Johnson vállalta, hogy idén 200 millió adag vakcinát szállít az EU-nak. Szerződésünknek megfelelően azt várjuk, hogy 2021 második negyedévében megkezdjük a védőoltás szállítását - áll a Johnson and Johnson közleményében, amelyben a cég nem volt hajlandó kommentálni a második negyedévi szállítások esetleges késlekedését.

A vállalat márciusban kezdte meg a vakcina kiszállítását az Egyesült Államokban, a cél az, hogy május végéig 100 millió adagot biztosítsanak, de a márciusi szállításokat a felére - 20 millió adagra - csökkentette gyártási problémák miatt.

A német egészségügy-minisztérium február 22-én keltezett belső dokumentuma, illetve az olasz egészségügy-minisztérium március 3-án közzétett ütemterve megerősíti, hogy az EU és a Johnson and Johnson mintegy 55 millió vakcinának a második negyedévben történő szállításáról szerződött, ebből 10 milliót kap Németország és 7,5 milliót Olaszország. A két dokumentum szerint a harmadik negyedévben a szállítások megduplázódása várható.

A Johnson and Johnson azonban még nem közölt adatokat a tervezett szállításokról.

Valóban nem tudjuk, mennyire számíthatunk

- mondta a Reutersnek nyilatkozó uniós vezető.

Hugo de Jonge holland egészségügy-miniszter újságíróknak az mondta, azt várja, hogy a cég, amely Hollandiában gyártja az uniónak szánt Covid-19 elleni vakcinákat, teljesíteni tudja az országnak szánt mintegy 3 millió adagot a második negyedévben, bár áprilisban korlátozottak lesznek a szállítások, és csak később lendülnek fel.

Az uniós tagállamok idén vitatták meg a Johnson and Johnson gyártási hálózatának és az EU-val kötött szerződésének a kérdését.

A vállalatnak a hollandiai gyárában előállított védőoltást ampullákba töltéshez az Egyesült Államokba kell szállítani, mielőtt visszakerülnek az EU-ba.

Az AstraZeneca az eredetileg tervezett 90 millióról 40-re csökkentette az EU-nak szánt vakcinaszállítást az első negyedévben. Később közölte, hogy igyekszik növelni az Európán kívülről érkező szállításokat.

A Pfizer/BioNTech és a Moderna szintén késlekedik az uniós szállítások teljesítésével, de az első negyedévi ütemtervet betartották.

A Johnson and Johnson megkötött szerződés értelmében az EU-nak az idein kívül további 200 millió adag vakcina rendelésére van opciója.

Címlapkép forrása: MTI/AP/David Zalubowski. Denver, 2021. március 6. A Johnson and Johnson amerikai vállalat új koronavírus elleni szérumát tartalmazó dobozok és ampullák a denveri Országos Zsidó Kórház gyógyszertárában 2021. március 6-án. A kórház dolgozói önkéntesekkel kiegészülve 2500 oltást adnak be a Johnson and Johnson vakcinájából, amelyből egyetlen adag is elég, szemben az egyéb oltóanyagokkal, amelyekből két dózis szükséges.