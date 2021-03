A Takarékbank elemzői nyerték a Refinitive StarMine-díjat 2020-ban

A Takarékbank elemzői kapták a Reuters felméréseihez adott legpontosabb előrejelzésekért járó 2020 Refinitive StarMine-díjat. Az elismerést sorozatban ötödik éve kapják meg.

A Refinitiv egy New York-i központú, pénzpiaci adatokat és infrastruktúrát szolgáltató nemzetközi cég, amely a Reuters újságírói által gyűjtött gazdasági előrejelzéseket összegezve hirdeti ki évről a legpontosabb makrogazdasági elemzőket országonként. A Takarékbank vezető elemzői, Suppan Gergely és Horváth András 3280 ponttal nyerték meg a 2020-ra vonatkozó előrejelzési versenyt, a 2016-os, a 2017-es, a 2018-as és a 2019-es győzelmük után - ismerteti az eredményt a bank közleményében.

A Takarékbank makroelemzői többször is jól szerepeltek a nemzetközi felméréseken, több díjat is elhódítottak. A világ egyik legnagyobb elemzőközpontjának, a Consensus Economicsnak is elnyerték a díját a 2015-ös, a 2018-as és a 2019-es évre a legjobb GDP-előrejelzésért, valamint a Reuters-MNB díját is megkapták 2015-ös, 2017-es, 2018-as és 2019-es előrejelzéseikre. Ennél a két elismerésnél még nem adták át a 2020-as évre szóló díjakat, így azok magyar díjazottai még nem ismertek.

Címlapkép: Getty Images