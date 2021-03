Félreértések láttak napvilágot a Mol tervezett kutatófúrásával kapcsolatban

A Mol Őrségben tervezett kutatófúrásával kapcsolatban számos félreértés látott napvilágot az elmúlt napokban, így a társaság párbeszédet kezdeményez a helyi lakossokkal. A Mol 2017-ben nyerte el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nyilvános pályázatát, amely lehetővé teszi a cég számára, hogy szigorú feltételek mellett szénhidrogén után kutasson az Őrségben - közölte a vállalat.

A beruházás az előkészületi fázisban tart, és jelenleg a Mol szünetelteti is az engedélyeztetési folyamatot, mert a Nemzeti Park és az Önkormányzat után a helyi lakosokkal is szeretnének egyeztetni. Amint a járványhelyzet enyhül, lakossági fórumot tartanak majd, hogy vázolják a lehetőségeket, de addig is szeretne tisztázni néhány kérdést a társaság most kiadott közleményében.

A területen nem kőolajat, hanem földgázt keres a Mol , ahogy az elmúlt 50 évben is.

, ahogy az elmúlt 50 évben is. Magyarországon minden második háztartás földgázzal fűt, a Mol a lakosság gázszükségletének 50 százalékát biztosítja. Hazai forrásból, magyar munkaerővel.

Több lehetséges helyszínt is vizsgálnak a kutatófúráshoz: a lakossági energiaszükségletek ellátása mellett a helyi kisközösségek érdekeit is szem előtt tartják. Minden esetben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, és figyelnek a környezetre. Egyetlen fát sem fognak kivágni, a munkálatokkal járó átmeneti zajterhelést pedig ideiglenes védőfallal csökkentik. Betartják a Natura 2000 minősítéshez kapcsolódó összes előírást – mondta el közleményében a Mol.

Jelenleg is 5 működő gázkútja van a társaságnak a területen: mindegyik biztonságos, és semmilyen környezetkárosító hatásuk nincs.

A gázt föld alatti vezetékeken szállítják el, így a nagyjából 1 hónapig tartó munka után semmilyen zajhatás vagy teherautó-forgalom nem terheli a környéket.

Marton Zsombor, a Mol Magyarország Kutatás-termelés igazgatója azt mondta, hogy:

Elköteleztük magunkat amellett, hogy 2050-re karbonsemleges vállalat legyünk, ezért a kutatás-termelésből származó bevételeink több mint felét fenntarthatósági projektekre fordítjuk.

És hozzátette még, hogy:

A következő öt évben 310 milliárd forintot fogunk költeni arra, hogy minimálisra csökkentsük a hulladéktermelést, és újrahasznosíthassuk, amit csak lehet.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images