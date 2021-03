Kiderült: 400 ezerrel kevesebb ember juthat húsvétig oltáshoz, mint amennyit a kormány korábban jelzett

Öt nappal azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta: húsvétig 2,4 millió embert be fognak oltani, a Nemzeti Népegészségügyi Központ illetékese egy ennél sokkal alacsonyabb, mindössze 2 millió fős számot mondott be ma reggel a Kossuth Rádió műsorában. Ez jelentős különbség ilyen rövid idő alatt, ráadásul a 12 nappal ezelőtti kormányfői jelzéshez képest 600 ezer fős csökkenésről beszélhetünk. Mindez afelé mutat, hogy a húsvét utáni héten még mindig annyira alacsony lesz a lakosság átoltottsága, hogy egyelőre nem lenne célszerű lazítani a minap elrendelt korlátozásokon.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályának vezetője, Galgóczy Ágnes a ma reggeli rádióinterjúban egyrészt azt mondta (7:47-től kezdődik a beszélgetés), hogy már „több mint 3 millió ember regisztrált” a koronavírus elleni oltásra (a pontos adat 3 millió 30 ezer fő), másrészt azt vázolta, hogy

Április elejéig igyekszünk majd tulajdonképpen 2 millió embert védőoltásban részesíteni.

Ezután így folytatta: "Ez azért tényleg függ attól, hogy azok az oltóanyag szállítmányok, amiket Magyarország lekötött, illetve megvásárolt, azok időben meg is érkeznek és felhasználhatóvá válnak. Tehát természetesen láthatjuk, hogy folyamatos a regisztráció, tehát egyre több ember szeretne védőoltást, és én azt gondolom, hogy ütemezetten, nyárra a védőoltások érkezése, illetve a regisztráció növekedése függvényében nagyon sok embert sikerül már védőoltásban részesíteni, és egy közösségi nyájimmunitást is kialakítani.”

Az a kifejezés, hogy „április elejéig igyekszünk majd tulajdonképpen 2 millió embert védőoltásban részesíteni”, igencsak eltér attól az oltási pályától, mint amit múlt pénteken Orbán Viktor kormányfő szintén a Kossuth Rádiónak adott interjúban vázolt. Ő ugyanis akkor úgy fogalmazott, hogy 2 millió 813 ezer regisztrált mellett, hogy

április első hetében el fogunk érni 2 millió 400 ezer beoltást.

Egy héttel azelőtt, február 26-án szintén a közrádiónak adott interjúban pedig még azt mondta Orbán Viktor, hogy

most van 2,6 millió regisztráltunk, és húsvétra az összes regisztrált meg fogja kapni legalább az első oltását.

Öt nap alatt tehát 400 ezerrel, 12 nap alatt pedig 600 ezerrel csökkent azoknak a száma, akik húsvétig a járványügyi hatóság friss várakozásai szerint megkaphatják legalább az első oltásukat.

A váltásnak voltak előjelei, mert a figyelmesebbek kiszúrhatták, hogy a korábban stabilan 2,5 millió körüli tervet négy napja Orbán Viktor miniszterelnök hirtelen 2-2,5 millió beoltottra "finomította" a videójában, de a mai bejelentés ismeri el először, hogy nem fog teljesülni az a korábbi ígéret, miszerint "a már regisztráltakat húsvétig beoltjuk".

Az előrejelzések igen jelentős visszafogása azzal párhuzamosan történt, hogy egyébként a vakcinára regisztráltak száma ütemesen nőtt: 5 nap alatt 200 ezerrel, 12 nap alatt 400 ezer fővel. Mindez arra utal, hogy oltási kapacitási, illetve adminisztrációs okai lehetnek annak, hogy most már „csak” 2 millió ember beoltását látja reálisnak az NNK szakértője húsvétig úgy, hogy tegnap estig 1,1 millió embert elsőre már beoltottak.

Az április első hetére most vázolt 2 milliós szám azt jelenti, hogy a következő 4 hétben összesen 900 ezer ember első beoltásával számol a járványügy, ami napi átlagban 32 ezer oltás beadását takarja (most csak az első oltásokkal foglalkozunk). Ez lassabb, mint az utóbbi napokban jelentősen, 50 ezer fő körülig felpörgött tempó és töredéke annak, mint ami korábban elhangzott, hogy akár napi félmillió embert is be lehetne oltani.

A vakcinára regisztráltak 3 millió feletti száma alapján könnyen belátható, hogy egyelőre nem az oltási hajlandóság, inkább az oltási képesség fogja vissza az átoltottság olyan ütemű emelkedését, mint amit 5, illetve 12 nappal ezelőtt a miniszterelnök vázolt. A fent említett oltási kapacitási, illetve adminisztrációs okok mögött pedig olyan tényezők lehetnek, mint például az, hogy

nem szállítanak olyan ütemben húsvétig a vakcinagyártók, mint amilyen pályával eddig számolt a kormány, így kevesebb vakcinát lehet csak beadni

a háziorvosi rendszerre alapozó oltási stratégia elérte a felső korlátját (egy orvos adott idő alatt nem tud több embert biztonságosan beoltani), illetve

a kórházi oltópontokon sem lehet most érdemben növelni a kapacitásokat, akár amiatt is, hogy a kórházakra egyébként is extrém terhelés nehezedik (már 8 ezer felett van az ott ápoltak száma)

korábbi jelentések szerint az EU-ban nem engedélyezett vakcinákat (Szputnyik V, Sinopharm) a beérkezésük után vizsgálatoknak vetik alá a magyar hatóságok, így ez is időt vesz igénybe, lassítja a beoltás sebességét.

A fenti első lehetséges magyarázat kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az Európai Betegség Megelőzési és Kontroll Központ (ECDC) mai adatai szerint összesen 2 millió 15 ezer dózist szállítottak már le Magyarországnak a különböző gyártók és ebből csak 1 millió 317 ezer dózist adtak be, ami 65%-os beadási arányt jelent. Ezzel

Magyarország az ötödik legalacsonyabb a vakcina beadási teljesítményt mutatja az összes tagállam között, miközben a kormány rendszerint kritizálja a túl lassú nyugati vakcinaszállításokat.

A koronavirus.gov.hu ma reggeli adatai szerint elsőre 1 millió 107 ezer embert oltottak be, másodszorra pedig már további 318 ezer embert, így egyelőre 1 millió 425 ezer dózist használtak fel. Ez közel esik az ECDC összesen 1 millió 317 ezres adatához (ami feltehetően a két nappal ezelőtti, nem a tegnapi állapotot tükrözi, mindenesetre friss és pontos a beadási arányt tekintve az EU-ban).

A fentiek alapján tehát egyrészt a korábban gondoltnál lassabb vakcinaszállítások, de inkább az itthoni vakcina beadási képességek lehetnek a fő okai annak, hogy húsvétra az eddiginél jóval laposabb átoltottsági pálya adódik. Ez pedig sajnos afelé mutat, mint amire tegnapi elemzésünkben külföldi példák alapján utaltunk, hogy még a húsvét utáni héten sem valószínű, hogy a most elrendelt korlátozások teljes mértékű visszalazításáról tudna dönteni a kormány. Egyelőre tehát lassabb oltási és elnyújtottabb védekezési pálya valószínű Magyarországon.

Címlapkép forrása: Getty Images