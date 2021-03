Koronavírus: sok az elhunyt, 3 millióan már regisztráltak az oltásra

Ahogy minden évben, idén is elkészült az a lista, ami a világ legdrágább ingatlanpiacait a belvárosi luxuslakások, a legfelkapottabb nyaralóövezetek, sípályák, vidéki nyaralók árai alapján veti össze és rangsorolja. A Knight Frank által létrehozott Prime International Residential Index (PIRI 100) értékelése alapján bár az összkép meglepően pozitív még az egy éves pandémia után is, mégis a városok közel harmadában árcsökkenést szenvedtek el a prémium lakóingatlanok. Most is van azonban kivétel, néhány lokáció annyira kivételesnek bizonyult, hogy kétszemjegyű növekedést produkáltak az ottani luxusingatlanok.