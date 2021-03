Operatív törzs: ijesztően gyorsan romlik a betegek egészségi állapota a harmadik hullámban

A járvány harmadik hullámának nagyon meredeken felszálló ágában vagyunk - hangsúlyozta az online tájékoztatón Müller Cecília tisztifőorvos. 5653 új fertőzöttet regisztráltak, és több mint 123 ezer aktív fertőzöttet tart számon az operatív törzs. Egyre többen vannak közülük, akik kórházi kezelésre szorulnak, egyre súlyosabb esetekkel találkoznak a klinikusok, sokszor egy egész család kerül kórházba, és sokan szinte perceken vagy órákon belül lélegeztőgépre szorulnak. A mostani hullám nemcsak a fertőzések nagy számában, hanem a súlyos esetek növekedésében is eltér az előző kettőtől. Az elhunytak 179-es száma is nagyon magas, közelíti a második hullám csúcsát. Sokaknak jelenlegi tudásunk szerint nincs alapbetegségük. A maszkviselési és higiénés szabályok betartása most már minimumkövetelménynek számít. 8348 főt ápolnak kórházban, ilyen magas nem volt még ez a szám, e betegek mintegy 10%-a szorul lélegeztetésre.