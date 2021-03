Az EKB növelte az inflációs várakozást - de nem aggódnak a célszint miatt

Nem változtatott az irányadó kamatszinteken mai kamatdöntő ülésén az eurózóna jegybankja, a közlemény szerint azok változatlanul 0, 0,25 ls -0,5%-on maradnak. A kormányzótanács egyben kihangsúlyozza, hogy a kamatok mindaddig alacsony szinten maradnak, amíg az inflációs ráta nem közelíti meg a 2%-hoz közeli, de az alatti szintet

és mindez a folyamat konzisztens módon megjelenik az inflációs dinamikában.

Az utóbbi mondat kulcsfontosságú, mert az inflációs ráta idén akár átmenetileg a 2%-os jegybanki célsáv fölé is ugorhat, mindennek azonban a bázishatás valamint egyéb átmeneti hatások lehetnek az okai, így átmeneti áremelkedés mellett a jegybanknak nem kell beavatkoznia. Az EKB döntéshozói többször is kihangsúlyozták, hogy az infláció átmeneti emelkedése esetén nem avatkoznak be, mert azzal a kilábalásnak adnának egy ütést.

A jegybank emellett fenntartja a pandémiás eszközvásárlási program (PEPP) 1850 milliárd eurós keretösszegének terhére zajló vásárlásokat 2022 márciusáig, és és a vásárlások során rugalmasan vásárol majd. A jegybank azt is előrevetítette, hogy a pénzpiaci kondíciók miatt a PEPP keretén belül zajló vásárlások nagyobb összegben zajlanak majd a következő hónapokban, mint az év első hónapjaiban. A kifutó kötvényeket 2023 végéig megújítják.

A válság előtt bevezetett eszközvásárlási program (APP) szintén változatlan marad, 20 milliárdot vásárol havonta a jegybank az APP keretén belül. Velünk marad a banki likviditást nyújtó TLTRO program is.

Az euró a közlemény hatására minimálisan gyengült, de jelentős piaci reakcióról nem beszélhetünk, szinte azonnal megkezdte a visszaerősödést az európai deviza:

Christine Lagarde EKB-elnök 14:30-kor tart sajtótájékoztatót.

Címlapkép: Getty Images