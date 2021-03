Az "összeszerelő üzem" problémái: a magyar beszállítói hálózat hiánya és az erős külföldi függőségek

A tudományos folyóiratokban és a médiában is gyakran központi téma a magyar gazdaság szerkezetének elemzése. Ugyan az országban működő külföldi hátterű, multinacionális vállalatok több szempontból is pozitív hatást gyakorolnak a magyar gazdaságra – lásd Palócz Éva Portfolio-n megjelent írását –, gyakran felmerül, hogy "összeszerelő üzemeként" csupán alacsony hozzáadott-értékű termelést végeznek és ezáltal egyfajta korlátját is jelentik az ország hosszabb távú gazdasági fejlődésének – lásd Reszegi László és Juhász Péter írását. Ebben a cikkben a kérdés egy további fontos aspektusára szeretnénk felhívni a figyelmet, ami a kérdéses ágazatok belső és külső beágyazottságát érinti.

A hazai beszállítók mérsékelt szerepe

Összeszerelő üzemként jellemzően azokat a vállalatokat írjuk le, amelyek az előállított termékhez szükséges inputokat (pl. alkatrészeket, nyersanyagokat) más vállalatoktól vásárolják meg, majd néhány alacsony hozzáadott-értékű termelési folyamatot elvégezve állítják elő a termékeiket. A magyar gazdaság vonatkozásában a legtöbbször olyan külföldi multinacionális vállalatok kapcsán lehet olvasni ezt a kifejezést, amelyek az input termékeket külföldről szerzik be, az előállított termékeket pedig külföldön értékesítik, miközben a belföldön zajló termelési folyamatoknak relatíve alacsony hozzáadott-értéke van.

A külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező cégek általában termelékenyebbek a hazai vállalkozásokhoz képest, továbbá a fizetések is magasabbak ezeknél a vállalatoknál – ahogy arra Palócz Éva Portfolio-n megjelent cikke is felhívja figyelmet. A gazdaság és a jólét szempontjából tehát jobb, hogy ezek a vállalatok az országon belül működnek, mintha itt sem lennének. Fontos azonban az is, hogy lényegi hatása a hosszabb távú fejlődésre ezeknek a vállalatoknak akkor lehet, ha a termelékenységi előny idővel „átszivárog” a hazai tulajdonú vállalatok irányába. Ez egyfajta tanulási folyamatot jelent, aminek számos csatornája lehet, az egyik legfontosabb azonban a beszállítói-vevői kapcsolatrendszer. Az utóbbi időben elérhetővé vált, részletes ágazati bontású adatbázisok a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatrendszerekről jó rálátást biztosítanak erre a dimenzióra is (itt a WIOD adatait hivatkozzuk). Az ágazati szintű kapcsolatokra vonatkozó adatok lehetővé teszik, hogy a tágabb beszállítói kapcsolatrendszereket komplex hálózatként vizsgáljuk és így kifejezetten a függőségi viszonyokat ebben a tágabb kontextusban értelmezzük.

Az egyik fontos jelenség ebből a szempontból, hogy az országban működő multinacionális vállalatok alacsony mértékben támaszkodnak a magyar cégekre, mint beszállítókra.

A termeléshez szükséges inputokat jelentős arányban külföldről szerzik be, míg a hazai beszállítók között többségében olyan tevékenységeket végző vállalatokat találni, amelyek például személy- és vagyonvédelemmel, étkeztetéssel, vagy a munkaerő szállításával foglalkoznak. A termelés értékesítési oldalát tekintve szintén az látható, hogy ezek a vállalatok elsősorban exportra termelnek, tehát ők maguk sem lesznek beszállítói más Magyarországon tevékenykedő cégeknek. Az ágazati szintű adatok azt mutatják, hogy a magyar feldolgozóipari szektorokban tevékenykedő cégek néhány esetben a hazai átlagot jelentősen meghaladó, összességében akár 75% feletti arányban használnak fel közvetlen vagy közvetett módon külföldről származó inputokat. Az értékesítéseket elemezve szintén az tapasztalható, hogy az előállított termékek jelentős részét külföldön értékesítik.

Forrás: saját szerkesztés a World Input-Output Database 2014-re vonatkozó adatai alapján.

Ezen adatok ismeretében nem meglepő, hogy a magyar gazdaságot „összeszerelő üzemként” jellemzik.

Az is következik azonban ebből, hogy van még tér az erősebb hazai beágyazódásra, amely a fent említett átszivárgási hatásokat is felerősítheti. Ez pedig azt jelenti, hogy ha ezek az ágazatok, elsősorban a külföldi hátterű multinacionális vállalatok, erősebb hazai beszállítói és értékesítési hálózatot hoznának létre, akkor a jólétre és a gazdasági növekedésre gyakorolt hatásuk is nagyobb lehetne. A Magyarországon tevékenykedő multinacionális vállalatok szerepét tehát nemcsak aszerint érdemes megítélni, hogy mi lenne akkor, ha itt sem lennének, hanem azt is meg kell vizsgálni, milyen további potenciált hordoznak még magukban, amit nem sikerült megfelelően kihasználni ezidáig.

Erős külföldi függőségi kapcsolatok: a járműipar példája

Egy másik fontos szempont, ami árnyalja az előzőekben leírtakat, hogy az országban jelen lévő multinacionális vállalatok külföldi beszállítói és értékesítési kapcsolatai gyakran meglehetősen koncentráltak, amiben a külföldi működőtőkének is nagy szerepe van. A magyar járműipar tipikus példa, hiszen számos német hátterű multinacionális vállalat tevékenykedik ebben az ágazatban, ami a beszállítói kapcsolatokat természetes módon koncentrálja. A fenti ábrából az is kiderül, hogy az ágazat jelentős mértékben külföldi inputokra támaszkodik, miközben értékesítési kapcsolatai is nagy arányban az országhatáron kívülre mutatnak. Ezen tényezők azt sejtetik, hogy a magyar járműipar jelentős mértékben függ a német járműipartól és összességében a német ágazatoktól, másképpen fogalmazva a német gazdaság egészétől is. Amennyiben kibontjuk a magyar járműipar ágazati szintű külföldi kapcsolatait és a hálózatelemzés módszereivel figyelembe vesszük nemcsak a közvetlen, hanem a közvetett ágazati kapcsolódások szerepét is, akkor kiderül, hogy valóban erős függőségről van szó. Az ágazat közvetlen és közvetett módon a termeléshez szükséges inputok több mint 7%-át a német járműipartól szerzi be, míg az összes német ágazatot figyelembe véve ez arány már a 20%-ot is meghaladja. Az előállított termékek esetében a magyar járműipar függősége a német járműiparral szemben a 30%-ot, míg az összes német ágazatnál a 35%-os arányt is eléri. Ahhoz, hogy még jobban szemléltetni tudjuk, milyen erős mértékű függőségről van szó, az alábbi ábrán a magyar járműipar relatív függőségét összevetettük a cseh és a szlovák járműipar hasonló értékeivel. Az ábráról az olvasható le, hogy a magyar ágazat függősége mindkét referencia-ország járműiparához képest magasabb, valamennyi dimenzió mentén.

Forrás: saját szerkesztés a World Input-Output Database 2014-re vonatkozó adatai alapján.

A külkereskedelmi szerkezet ilyen erős koncentrációja, és az ebből eredő jelentős, vagy túlzott mértékű függőség kockázatokat is rejt a fent említett potenciális előnyök mellett.

Amennyiben a német gazdaságot, és főként a német járműipart negatív hatások érik, vagy saját kitettségei okán ilyen hatásokat csatornáz át a világgazdaság más pontjairól, akkor az erős függőségi kapcsolatok miatt ezek a hatások gyorsan és intenzíven átterjedhetnek a magyar gazdaságra, ami instabilitást okoz és végső soron a magyar gazdaság növekedési lehetőségeit is befolyásolja. Az „összeszerelő üzemi” működésből adódó erős függőségi viszonyok tehát jelentős gazdasági kockázatokat is hordoznak magukban. Amennyiben a belső beszállítói kapcsolatok erősödnek, az a termelékenységi átszivárgási hatások erősödése mellett e kockázatok csökkentésében is szerepet játszhat, hiszen ezzel mind a beszállítói, mind az értékesítési kapcsolatok diverzifikáltabbá válnak. Egy fontos ellenpont ezzel az érvvel szemben viszont az, hogy intenzívebb belföldi kapcsolatok esetén a külső sokkok könnyebben terjedhetnek át más hazai ágazatokra és gazdasági szereplőkre.

A szerzők a számításaikat korábbi, Közgazdasági Szemlében megjelent tanulmányuk alapján végezték el.

