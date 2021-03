Íme a halálosabb és fertőzőbb brit mutáns koronavírus, ami letarolta Magyarországot - Mit tudunk róla eddig?

Ma reggel érkezett a hír, hogy a köznyelvben brit mutánsként emlegetett koronavírus variánssal megfertőződők egy kutatás szerint szignifikánsan nagyobb eséllyel halnak meg, mint akik az eredeti, vuhani vírustól betegedtek meg. Egy magyar PCR-tesztlabor adatainak elemzéséből arra következtet, a brit mutáns 10-20-szor magasabb vírusszámot ér el a betegekben, ez okozhatja a súlyosabb lefolyást. Korábban is pedzegették már, hogy abrit mutáns halálosabb is lehet, de eddig ezt nem bizonyította senki. Ugyanakkor talán arra senki nem számított, hogy a brit mutáns összességében 64 százalékkal halálosabb lehet.

Eldőlt a vita arról, halálosabb-e a brit mutáns

A brit kormány tudományos főtanácsadója január 22-i nyilatkozatában kijelentette, vannak arra mutató - egyelőre nem egyértelmű - jelek, hogy a koronavírus brit variánsa a korábbi változatnál valamivel több halálesetet okozhat.

Akkori tanulmányaik szerint például a hatvanas éveikben járó férfiak esetében ezer koronavírus-beteg közül az eredeti vírusváltozattal történt fertőződés esetén hozzávetőleg tíznek, az új koronavírus-variáns okozta fertőződés esetén mintegy 13-14-nek a halála valószínűsíthető.

Sir Patrick Vallance, a brit kormány tudományos főtanácsadója hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezekkel a számokkal kapcsolatban nagyon sok a bizonytalanság, sok vizsgálat szükséges annak kiderítésére, hogy ez valóban így van-e.

A nyilatkozat másnapján több, az idézett tanulmányt ismerő vagy annak elkészítésében részt vevő kutató azt nyilatkozta, talán korai volt messzemenő következtetéseket levonni az első eredményekből, de minden estre vizsgálják a kérdést.

Egy a nemzetközi sajtóban ismertté vált friss kutatás arra a következtetésre jutott:

32-104%-kal magasabb az esély a halálozásra a koronavírus brit variánsával való megfertőződés esetén, mint abban az esetben, ha valaki az „eredeti” vírustörzzsel fertőződik meg

A BMJ orvosi magazinban publikált, szakmai bírálat által is jóváhagyott tanulmányt Nagy-Britanniában történt fertőzések alapján készítették el, összesen 100 ezer beteg adatait elemezték hozzá, olyanokét, akiket 2020 októbere és 2021 januárja közt diagnosztizáltak fertőzéssel.

Egy 54 906 páciensből álló kontrollcsoportot vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy 227 olyan fertőzött halt meg, aki a brit mutánssal volt fertőzött, míg „mindössze” 141 olyan beteg hunyt el, akit a korábban ismert vírustörzs fertőzött meg.

A közösségben a Covid-19 okozta halálozás még mindig viszonylag ritka, de a B.1.1.7 variáns növeli a kockázatot. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy ez a variáns könnyebben terjed, a B.1.1.7 egy olyan fenyegetés, melyet komolyan kell venni

– írja a tanulmányt kísérő közleményben Rober Challen, a tanulmány elsődleges szerzője.

A Neumann Labs ma reggeli közleményében arra is kitért, hogy miért okozhat súlyosabb betegséget a brit mutáns. Mint írták, megdöbbentő felfedezésre jutottak a szakértők miután a náluk levett PCR tesztek eredményeinek adatait kielemezték.

Méréseik szerint ugyanis a brit variáns által fertőzött személyekben 10-szer, sőt akár 20-szor több vírus van jelen, mint a régi hagyományos variáns általi fertőzöttekben.

"A nukleinsav-alapú PCR teszt nem csak azt mutatja ki, hogy valaki fertőzött-e, hanem azt is, hogy feltehetőleg mennyi vírus van a szervezetében. Az utóbbi időben a nálunk elvégzett napi 3000 tesztnek mintegy 95 százalékában már a brit variánst azonosítottuk, de ami még ennél is ijesztőbb, hogy ezekben a mintákban jóval több, átlagosan 15-ször annyi vírust mértünk, mint a korábbi, az első és második hullámban terjedő vuhani vírusfertőzöttek esetében" – hangsúlyozta Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.

A labor kutatói 1500 brit mutációval fertőzött mintáját vizsgálva jutottak erre a következtetésre. Kijelentették:

A NAPI ÚJ FERTŐZÖTTEK ÉS HALÁLESETEK SZÁMÁT LÁTVA AZ ÁLTALUNK MÉRT ADATOK MEGERŐSÍTIK AZT A TUDOMÁNYOS FELTÉTELEZÉST, HOGY EGY SZEMÉLY MINTÁJÁBAN TALÁLT VÍRUSMENNYISÉG EGYENESEN ARÁNYOS LEHET A BETEGSÉG SÚLYOSSÁGÁVAL.

Magyarországi megjelenés

A brit mutáns több országban valóssággal berobbantotta a járványt, például Csehország egészségügyi ellátórendszere is ezért sodródott néhány hét leforgása alatt az összeomlás szélére. Eddig csupán szóbeszédek és kismintás megfigyelések alapján mondogatták azt virológusok, hogy súlyosabb lefolyású a brit mutáns, majd rengeteg cáfolat érkezett ugyanilyen alapon arról, hogy ez nincs így.

Magyarországon február elején jelent meg a vírus fertőzőbb és a jelek szerint halálosabb variánsa, amikor még kétszakaszos nyitást tervezett a kormány. Mi már akkor figyelmeztettünk, hogy a brit mutáns komoly kockázatot jelent járványügyi szempontból, és gyorsan keresztül húzhatjuk ezeket a terveket. Mint kiderült a kétszakaszos nyitás helyett egyszakaszos zárásra lett szükség, amit könnyen lehet, hogy további szigorítások követnek. A harmadik hullám pár nap múlva elindult, és a mutációknak köszönhetően az oltások ellenére új csúcsokra futott a fertőzések száma.

A Kormányinfó ma reggel lapunknak küldött meghívójában már az szerepel, a szerdai kormányülésen születő döntésekről is tájékoztatni fognak. Könnyen lehet, hogy újabb szigorításokról is születnek döntések.

A vakcinák hatásosak ellene

Talán az egyetlen jó hír, hogy a vakcinák az eddigi kutatások szerint hatásosak (vagy legalábbis szignifikánsan nem kevésbé hatásosak) a brit mutánssal szemben, ellentétben a dél-afrikai és a hírek szerint a brazil variánssal, amelyek ebből a szempontból még veszélyesebb mutációnak számítanak. Erről alábbi cikkeinkben írtunk részletesen:

A brit mutáns felfedezése

Tavaly december végén érkeztek az első hírek arról, hogy brit tudósok egy csoportja valószínűleg megfejtette a rejtélyt, miért terjedt Nagy-Britannia durván 1,6 millió lakosú Kent megyéjében a szigorú lockdown ellenére gyorsan a koronavírus:

AZONOSÍTOTTÁK A KORONAVÍRUS EGY ÚJ MUTÁCIÓJÁT, A B.1.1.7 JELZÉSŰ VARIÁNST, MELY A JELEK SZERINT 30-70 SZÁZALÉKKAL GYORSABBAN TERJED, RÁADÁSUL A STATISZTIKAI ADATOK SZERINT HALÁLOSABB IS LEHET.

A tudósok kizárták annak lehetőségét, hogy a megyében csupán azért szabadult volna el a vírus, mert az ott élők nem tartják be a járványügyi intézkedéseket:

A Kent megyében élők nem rendeznek állandóan házibulikat és nem járnak mindannyian ugyanabba a boltba

- nyilatkozta ezzel kapcsolatban a brit egészségügyi minisztérium szóvivője, Ruairidh Villar a CNN-nek.

Miközben az október végi szigorú brit korlátozások a legtöbb országrészben megtették hatásukat, Kent megyében a korlátozások nem voltak olyan hatásosak, kis megtorpanás után folytatódott a második járványhullám novemberben is. Kutatások szerint az agresszívebb törzs leginkább közösségi fertőzés útján terjed, ragályos például repülőutak alkalmával is.

SZEPTEMBERBEN KENT MEGYÉBEN MÁR BIZTOSAN TERJEDNI KEZDETT A BRIT MUTÁNS NÉVEN ELHÍRESÜLT VÍRUSVARIÁNS, NOVEMBERBEN PEDIG GÓCOSODOTT.

A brit járványügyi statisztika nyilvánosan elérhető megyénként is, a helyi statisztikai hivatal (NHS) adataival összevetve az új fertőzéseket tekintve a következő riasztó kép rajzolódik ki (lásd grafikon). Jól látszik, hogy a brit tudósok miért gyanakodtak valamilyen a vírus terjedését befolyásoló tényezőre: a lockdown alatt is látványosan gyorsabban terjedt a vírus Kent megyében, mint az Egyesült Királyság egészében. Nem kellett hozzá sok idő, hogy Londonban is detektálják a mutáns koronavírus verziót, amely gyorsan szétterjedt egész Nagy-Britanniában.

A címlapkép forrása: MTI/Komka Péter. A címlapképen Mocsári Emese aneszteziológiai és intenzív terápiás szakasszisztens a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinája második adagjával olt be egy nőt a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház oltópontján 2021. február 25-én.