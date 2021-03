Kiderült: a magyarországi működőtőke-befektetések közel fele Ázsiából érkezett tavaly

A Külgazdasági és Külügyminisztérium által megadott, a lap által közölt főbb adatok szerint:

2020-ban a HIPA összesen 907 projekt megvalósulásához járult hozzá, amelyek nyomán 4,078 milliárd euró (1470 milliárd forint) értékű beruházás valósul meg hazánkban és a fejlesztések összesen 12 914 munkahelyet teremtenek.

A 907 projektből 97 jelenti a klasszikus külföldi működőtőke-befektetési projektet, amelyek összértéke közel 2,5 milliárd euró (kilencszázmilliárd forint), ezek 10 112 új munkahelyet jelentenek a következő időszakban.

A 97 projekt összetételét vizsgálva látszik a keleti nyitás eredménye is, ugyanis teret nyertek Dél-Korea, Japán, Kína és India fejlesztései hazánkban. Az ázsiai befektetők összesen harminc beruházást valósítanak meg (ez az összes projekt 30,9 százaléka) 1,165 milliárd euró értékben és ezzel 3612 új munkahelyet teremtenek.

Az ázsiai befektetők összesen harminc beruházást valósítanak meg (ez az összes projekt 30,9 százaléka) 1,165 milliárd euró értékben és ezzel 3612 új munkahelyet teremtenek. A beruházási volumen alapján Kína szerepel az első helyen, a harmadik helyen pedig Dél-Korea található. A legnagyobb, 184 millió eurós új befektetést a kínai Semcorp valósítja meg, de a kínai beruházások között érdemes megemlíteni a Lenovo és a Shenzen Kedali vállalatok fejlesztéseit is. Ha Dél-Koreát nézzük, akkor a csúcsot a Doosan vállalat újrabefektetési projektje foglalja el 206 millió eurós beruházással, de új koreai vállalatok is érkeztek, mint a Dongwha vagy az Iljin Materials – emeli ki a lap.

Ha Dél-Koreát nézzük, akkor a csúcsot a Doosan vállalat újrabefektetési projektje foglalja el 206 millió eurós beruházással, de új koreai vállalatok is érkeztek, mint a Dongwha vagy az Iljin Materials – emeli ki a lap. Ha az új beruházások darabszámát nézzük, akkor húsz fejlesztéssel Németország vezet, míg a teremtett munkahelyek számát illetően a harmadik helyet szerezte meg 1454 munkahellyel. Az első, 2496 munkahellyel az Egyesült Államok, az ország az összes létrejött állás 24,7 százalékát adja.

Az új beruházások ágazati megoszlását vizsgálva az látszik, hogy tavaly folytatódott az elektronikai szektor és az elektromobilitás térnyerése, különösen az elektromos járművekhez használt akkumulátorokhoz szükséges alkatrészek gyártói indítottak el jelentős fejlesztéseket. A területhez tartozó 22 projektnek köszönhetően 3320 új munkahely jön létre és 808 millió eurót fektetnek be a cégek.

Az üzleti szolgáltatóközpontok, az infokommunikációs beruházások és a kutatás-fejlesztési befektetések 25 projekttel és több mint háromezer új munkahellyel szerepeltek a tavalyi eredmények között. Kiemelkedik a sorból a New York-i székhelyű Diligent Corporation döntése, miszerint Budapesten hozza létre globális termékfejlesztő központját, első körben háromszáz diplomás munkatárs toborzásával – emeli ki a lap.

A Magyarországon belüli földrajzi megoszlást tekintve lényeges, hogy tavaly Magyarország minden megyéjébe sikerült legalább egy új beruházást eljuttatni. A legtöbb Pest megyéhez köthető, amelyet Budapest követ, a dobogó harmadik fokára pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megye került.

A 97 külföldi működőtőke-befektetésen felüli további 810 projekt abból adódik, hogy a minisztérium két itthoni versenyképesség-növelő támogatási programot is elindított tavaly, amelyek nyomán a pályázaton nyertes cégek összesen több mint 1,6 milliárd euró befektetést és a meglévő munkaerő megtartásán felül további 2802 munkahely létrehozását is vállalták.

A fenti eredmények mentén a lap rámutat, hogy az eredményekre külföldön is felfigyeltek, hiszen a befektetési témákra szakosodott Site Selection magazin Global Best to Invest 2020 jelentése alapján Magyarország sorozatban harmadszor is a világ tíz legjobb befektetési célországa közé került és a HIPA megtartotta első helyét a régió legjobb beruházásösztönző ügynökségeként, immár harmadik alkalommal.

A magyar cégek külpiacra lépési és terjeszkedési programjainak eddigi eredményeiről éppen a múlt héten készítettünk interjút:

