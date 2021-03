Vadonatúj oltási tervről döntöttek egy vidéki nagyvárosban

Az aktuális koronavírus-helyzetről és a szombathelyi oltópontok kijelöléséről tartott élő tájékoztatót Szombathely polgármestere. A videóban kitért arra, hogy jelenleg két úton szervezik meg az oltásokat idehaza: központilag a nagyobb oltópontokon és a háziorvosokon keresztül. Ez utóbbiakért az önkormányzat felel, hiszen a háziorvosok az önkormányzatokkal kötnek szerződést. Ezért Szombathely városa a tervek szerint ezen a ponton lépne be a folyamatba és segítené az orvosokat a tevékenységük ellátásában.

Nemény András polgármester szerint az önkormányzatnak is van lehetősége arra, hogy tegyen a minél nagyobb átoltottság érdekében. Az önkormányzat kikérte a háziorvosok véleményét, akik azt mondták:

Az egyéb teendők mellett, rendelés ideje alatt nem tudnak tömeges oltásokat lebonyolítani (olyan mértékű a lakosság tájékozódási igénye, rengetegen telefonálnak).

Így naponta 15 oltást tudnak naponta elvégezni, úgy, hogy közben az adminisztráició és a regisztráció is az ő feladatuk.

Ha bejön a tömeges oltás, akkor legalább 50 oltást kellene beadniuk naponta háziorvosonként.

Ezt csak úgy tudnák teljesíteni, ha rendelési időn kívüli oltópontokat, oltóhelyeket jelölne ki az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban a város a kormányhivatalhoz fordult, ahonnan pozitív választ kaptak, vagyis engedélyt az oltópontok kijelölésére.

Cél, hogy ezeket könnyedén meg lehessen közelíteni, könnyen lehessen parkolni.

Ennek következtében eldőlt: időszakosan működő egészségügyi szolgáltatási helyszínt jelölnek ki a városban. A kormányhivatallal történt közös bejáráson kiválasztották az erre alkalmas helyszíneket: a Képtárban 5, a Savaria moziban 4, valamint a Schrammel-gyűjteménynek helyet adó volt Éva-malomban 5 pontot állítanak fel. A fentiek mellett a kórház főbejáratával szemközt lévő, új alapellátó központban három háziorvos csatlakozik a rendszerhez, ők a rendelőben oltanak majd, két oltóponton. Itt látnák el a diszpécser szolgálatot.

A tervek szerint pénteken már az önkormányzat munkatársai elkezdhetik a védőoltásokra történő behívásokat, és jövő héten kedden elkezdődhet az oltás ezeken az új helyszíneken.

Elismerte azt is, hogy az oltási munka támogatásához nagyon sok emberre van szükség:

85 önkormányzati munkatárs látja el a diszpécser szolgálatot. Ezek a dolgozók protokollt kapnak a háziorvosoktól, náluk lesz a lista a körzetbe tartozó regisztráltakról. Ennek kapcsán ígéretet tett arra, hogy a munkatársak addig telefonálnak, amíg el nem érik az oltásra várakozót.

60 embert bevon az önkormányzat a kulturális munkatársak közül: a múzem, az Agora és a könyvtár munkatársait. Ők a helyszínen segítik a regisztrációt. Érdekes, hogy itt nem hangzott el, hogy ezt a munkát önkéntes alapon látják-e el a dolgozók vagy kirendelés alapon döntött erről a polgármester.

A polgármester szerint mindezekre azért van szükség, mert reményei szerint a tömeges oltások a jövő héten elkezdődnek az országban. Arról is tájékoztatott, hogy már az eszközöket is beszerezték: hűtőszekrényekről, fagyasztóládákról gondoskodtak. Azt ígérte, hogy

senkinek nem kell várni, mert van vakcina, de nem tudják megszervezni neki az oltást.

A Nyugta.hu portálnak Nemény András elmondta, hogy a kezdeményezés az országban egyedülálló, és már most, indulás előtt érdeklődtek más települések is - még a főváros is -, így a szombathelyi oltópontok működtetése akár országos mintaprojekt is lehet. A kezdeményezés mindössze 4 millió forintba kerül. Az oltásokat a szombathelyi háziorvosok adják majd, de az adminisztrációs és szervezési feladatokat – amik miatt valójában szűk a keresztmetszet – a hivatal és a városi cégek munkatársai végzik, összesen körülbelül kétszázan.

Az önkormányzatban azzal számolnak, hogy az új oltási folyamatnak köszönhetően

napi ezer oltást is be tudnak adni a városban.

Arra is kitért, hogy úgy tűnik, hogy jóval több oltóanyag van az országban, mint amennyit a rendszer fel tud használni.

A videóból és a beszámolókból nem esik szó arról, hogy az egészségügyi szaktudással nem rendelkező önkormányzati dolgozók milyen képzést, tájékoztatást kapnak a feladattal és az azzal járó kockázattal kapcsolatban. Ez nem mellékes szempont, ugyanis az a helyszín, és zárt tér, ahol sok embert kiszolgáló oltópont működik, megszűnik biztonságos, fertőzésmentes környezetként működni. Ha ugyanis koronavírus-teszt nélküli emberek érkeznek a helyszínre tömegesen, akkor az nem kockázatmentes a fertőzésektől.

Címlapkép: A kínai Sinopharm koronavírus elleni oltóanyagát készül beadni ifj. Prugberger László háziorvos szombathelyi rendelőjében 2021. március 3-án. Forrás: MTI/Filep István