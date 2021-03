Koronavírus: gyorsan nő a súlyos esetek száma Magyarországon, jönnek az új variánsok, vizsgálják a vakcinákat

Brazília tízmillió adag Szputnyik V koronavírus elleni orosz vakcina beszerzéséről írt alá szerződést - közölte a brazil egészségügyi minisztérium pénteken. Az orosz Gamaleja Intézet gyártotta vakcinából Brazília 400 ezer dózist vár áprilisban, kétmilliót májusban és 7,6 milliót júniusban. Az Uniao Quimica brazil gyógyszergyártó cég várhatóan az év végén saját maga is megkezdi az orosz vakcina gyártását.

Elcio Franco egészségügyi miniszterhelyettes hozzátette, hogy a Szputnyik V alkalmazásához már csak az kell, hogy az Uniao Quimica és a brazil gyógyszer-engedélyezési hatóság (Anvisa) minél hamarább dűlőre jusson a vakcina ideiglenes vészhelyzeti alkalmazásáról.

Brazília eddig 200 millió adag oltóanyagról kötött megállapodást fele-fele arányban a kínai Sinovac és a brit-svéd AstraZeneca vállalatokkal. Utóbbihoz kapcsolódó hír, hogy az egészségügyi hatóság pénteken engedélyezte a koronavírus elleni AstraZeneca vakcina bejegyzését, egyúttal jóváhagyta a Remdesivir nevű, vírusfertőzés elleni gyógyszer alkalmazását is. A brazil hatóság korábban csak a Pfizer-BioNTech oltóanyagot jegyezte be, az AstraZeneca csupán veszélyhelyzeti használati engedélyt kapott, ahogy a kínai CoronaVac is.

A hivatalos kormányzati statisztikákat feldolgozó Our World in Data nevű online kutatási portál szerint a brazilok mindössze 5,5 százalékát oltották be eddig. (MTI)