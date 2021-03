Óriási zuhant az Európába irányuló brit export a Brexit hatására

Valósággal összeomlott az Európai Unióba irányuló brit export januárban. Decemberhez képest 41%-os a csökkenés, import oldalon 29%-os zsugorodást jelzett a brit statisztikai hivatal. A teljes visszaesés jó részét még az okozhatta, hogy a vállalatok nem tudtak alkalmazkodni a megváltozott feltételekhez, ezért a számok biztosan javulni fognak a következő hónapokban. Ezzel együtt az év eleji fejlemények jól mutatják, milyen nagy sokkot okoz a Brexit kezelése a gazdaságnak.

Január volt az első olyan hónap, amikor a britek külkereskedelmi értelemben már ténylegesen az Európai Unión kívül voltak.

"Az Egyesült Királyság kereskedelméről szóló januári adatok világos képet festenek. A tavaly év végén aláírt, árukra vonatkozó szabadkereskedelmi megállapodás ugyan véget vetett a négy és fél éves bizonytalanságnak, az egységes piacnak azonban immár nem része az ország, így rengeteg papírmunka és nem vámjellegű akadályok nehezítik a kereskedelmet "- idézi Kallum Pickeringet, a Berenberg vezető közgazdászát a CNN.

A brit exportőröknek az új határellenőrzésekkel és vámeljárásokkal való küzdelmét Boris Johnson miniszterelnök "fogzási problémának" minősítette, ami sok vállalatban keltett ellenérzéseket. Ugyanakkor a brit statisztikai hivatal (ONS) is hűtötte a kedélyeket: értékelésük szerint a technikai akadályok egy része a hónap folyamán fokozatosan elhárult, és az időszak végén már nőtt a külkereskedelmi forgalom. A visszaesés egy részét a szigorú járványügyi korlátozások magyarázzák - tették hozzá.

"Noha az export és az import zuhanása nem teljesen a Brexit miatt következett be, a friss adatok növelik annak esélyét, hogy a Brexit hosszabb ideig befolyásolja a kereskedelem áramlását" - mondta Paul Dales, a Capital Economics brit vezető közgazdásza.

Markáns példa, hogy a Brexit mit jelent az egyesült királyságbeli vállalatok számára Skócia halászati ​​problémája. A Brexit utáni megnövekedett bürokrácia az egész ágazatot válságba sodorta, mert a friss hal nem tudott időben az ügyfelekhez érkezni. Az ONS szerint az élelmiszerek és élő állatok (beleértve a tenger gyümölcseit is) exportja az Európai Unióba januárban közel 64%-kal csökkent az előző hónaphoz képest. A gépkocsik kereskedelme is jelentősen visszaesett, amit a kereslet zsugorodása, a gyártás csökkenése, valamint a globális ellátási lánccal kapcsolatos problémák magyaráznak. Az autógyártókat a szigetországban is elérte a chipek kritikus hiánya, ami átmeneti gyártási leállásokat és gyárbezárásokat okozott.

