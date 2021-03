Folyamatosan szükség van a futárokra - akár havi 800 ezret is lehet keresni

"A pandémia a fogyasztói szokásokat változtatta meg, nem gondolom, hogy ezek teljesen vissza fognak állni, és az emberek nem rendelnek majd ételt online. Hiszen látják a szolgáltatás előnyét" - mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Tajta Ákos, a Wolt ügyvezetője, aki beszélt arról is, naponta átlagosan hány futárra van szüksége a cégnek Budapesten, hogyan foglalkoztatják a futárokat, mi alapján dől el, hogy mely vidéki városban indítják el a szolgáltatást.

A Wolt már a pandémia előtt is dinaminukusan nőtt, nem érte őket váratlanul és felkészületlenül a 2020-as forgalomnövekedés, ugyanakkor azért Tajta Ákos, a Wolt ügyvezetője úgy fogalmaz, óriási kihívást jelentett a hirtelen megugró éttermek számának kezelése, de sikerült helyt állni.

"Magyarországon 35-en lehettünk 2020 elején, most ez több mint 150 fő. A futárpartnerek száma pedig, akik alvállalkozók, tavaly ilyenkor 1000-1500-an lehettek, mostanra viszont a számuk eléri a 4000 főt" - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában, amiben kitért arra is, naponta átlagosan hány futárra van szükség Budapesten, mi határozza meg leginkább a vidéki nagyvárosokban történő terjeszkedést, valamint beszélt arról is, hogy a katás szigorítások hogyan érintették a futárokat.

A futárok által megkeresett pénz igen nagy végletek között mozoghat, lehet 50 ezer, de lehet 800 ezer forint is

- mondta azzal kapcsolatban, mégis mennyit kereshetnek a kiszállítók a cégnél. Az interjút teljes terjedelmében a Pénzcentrum oldalán lehet elolvasni.

