Koronavírus: kevés a szakember a kórházakban, az orvostanhallgatókat is bevonják az ellátásba

Megjelent a kormányrendelet a Magyar Közlönyben , amely a veszélyhelyzet idejére lehetővé teszi, hogy az egészségügyi törvény szabályaitól eltérve az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők is önállóan végezhessenek egészségügyi tevékenységet.

Múlt hét pénteken, március 5-én Orbán Viktor a Kossuth Rádió „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorában arról beszélt, hogy a kórházban ápoltak száma

fölmehet valahova a 15 ezer magasságába, sőt akár még a húszig is.

Az embereknél kirendelésekkel fogunk dolgozni, a belső tartalékokon kívül kórházak között is átmozgatunk, illetve bevonjuk a munkába a rezidenseket és a végzős medikus hallgatókat is. És lehet, hogy sor kerül a magánegészségügyben dolgozóknak a kötelező bevonására is,

mondta akkor a miniszterelnök.

Tegnap ezzel kapcsolatban megjelent a kormányrendelet a Magyar Közlönyben, amely a veszélyhelyzet idejére lehetővé teszi, hogy az egészségügyi törvény szabályaitól eltérve az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők is önállóan végezhessenek egészségügyi tevékenységet.

5 önállósági szintet állapítottak meg:

„A” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan végzi;

„B” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt saját indikáció alapján, önállóan, szakorvosi szupervízió mellett végzi (de utólag – sürgős esetben haladéktalanul – tájékoztatja a szakorvost);

„C” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvossal történt kötelező, előzetes megbeszélés alapján önállóan végzi;

„D” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt szakorvos személyes irányítása alapján, a szakorvos utasítása szerint végzi, vagy;

„E” szint: az adott tevékenységet, beavatkozást a jelölt a szakorvos személyes irányítása alapján, vele együtt végzi.

