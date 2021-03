A héten kiderül, mit szólnak a jegybankok a hozamemelkedéshez

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az EKB múlt heti kamatdöntése után a héten folytatódik a jegybanki döntések sora, hiszen a Fed, a Bank of England és a Bank of Japan is határoz a monetáris kondíciókról. Itthon a négynapos munkahéten nem sok izgalom lesz, de a forint árfolyamát és a kötvényhozamokat érdemes lesz figyelni továbbra is.