Jön a kijárási tilalom Magyarországon? Ezeket a megyéket érintheti az újabb szigor

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakértője szerint Magyarországon regionális intézkedéseket is bevezethet a kormány a koronavírus gyors terjedése miatt. Szavaira érdemes figyelni, mert amikor legutóbb az iskolák bezárását vetítette előre, akkor a kormány elrendelte a tantermen kívüli oktatást. Lássuk, melyik megyékre vonatkozhatnak az újabb szigorítások!

Alig egy hete rendelte el az újabb korlátozó intézkedéseket a kormány, Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi szakértője tegnap azt közölte, hogy az országban mindenhol terjed a vírus, de Budapest és Pest megye a legérintettebb. Folyamatosan figyelemmel kísérik a járványügyi adatokat, és akár olyan döntések is születhetnek, hogy megyénként, régiónként eltérő járványügyi intézkedéseket vezetnek be - mondta a járványügyi főosztályvezető.

Miután a kórházak terhelése és a járvány gyors terjedése miatt a korábbi szigorítások visszavonása nem lenne indokolt, így Galgóczi szavai alapján csak arra gondolhatunk, hogy egyes megyékben még szigorúbb korlátozásokat vezethet be a kormány. Amennyiben a tavaly tavaszi intézkedésekből és a járvány mostani súlyosságából indulunk ki (rekordon az új esetek, a kórházban lévők és a lélegeztetettek száma), akkor a következő lépés a kijárási tilalom bevezetése kellene, hogy legyen. Ez formálisan nem zárná ki az enyhébb területeken történő visszalazítás lehetőségét (jelenleginél lazább korlátozások), de ez nem életszerű, mert az enyhébb területeken is felfelé tart a járványgörbe, tehát a visszalazítás megbosszulhatná magát. De az is benne van a pakliban, hogy a különböző fertőzöttségű területek közötti átjárást korlátozzák.

Azonban könnyen lehet, hogy más lépések vannak a kormány tarsolyában, ilyen lehet pl. a nem létfontosságú üzletek bezárása egye megyékben (vagyis az élelmiszerboltokon és a gyógyszertárakon kívül minden bolt), de lehet, hogy a maszkhasználatot szigorítják, megkövetelve a többi maszknál erősebb védelmet nyújtó FFP2-es használatát, illetve akár el is rendelhetik a kötelező home office-t bizonyos ágazatokban.

A Portfolio folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy melyik megyében milyen gyorsan terjed a koronavírus. Az alábbi térképen látható, hogy nominálisan hány beteget derítettek fel egy hét alatt. A sötétzöld megyék jobban, a világoszöldek kevésbé érintettek. Budapesten egy hét alatt 10 600 új esetet regisztráltak, Pest megyében pedig közel 9000 beteget. A sorban Győr-Moson-Sopron megye következik, 3100 esettel.

Meg kell vizsgálnunk azonban népességarányosan is a járvány terjedését, ugyanis ez jobban mutatja a helyzet súlyosságát. Így már Komárom-Esztergom megye a leginkább érintett, 100 ezer lakosra vetítve ugyanis 830 estet regisztráltak egy hét alatt, Somogyban pedig 770 beteget derítettek fel. Ugyanebben az összevetésben Nógrád, Pest, Győr-Moson-Sopron és Fejér számít különösen érintettnek.

Érdemes lenne a járvány terjedésének dinamikáját is megvizsgálnia a kabinetnek, amikor a korlátozásokról dönt. Ugyanis nemcsak a pillanatnyi fertőzöttség számít, hanem az is, hogy milyen meredekségű a járványgörbe, vagyis hogy a járvány mennyire van gyorsuló szakaszban. Így viszont Jász-Nagykun-Szolnok is biztosan veszélybe kerülne, de valószínűleg minden megyében indokolt lenne a további szigor járványügyi szempontból, ahol gyors növekedést mutat a heti esetszám. Jász-Nagykun-Szolnok ugyanis a fertőzöttség szintje (fenti térkép) alapján az enyhébb szabályozást igénylő területek közé tartozna, ám a számok azt mutatják, hogy járvány dinamikája erős, tehát gyorsan utolérheti a súlyosabb helyzetben lévő területeket.

Rendelkezésre áll még az aktív fertőzöttek számának adat és a vírus kitörése óta számolt összes megbetegedés is. Ezek a járványról fals képet adnak, az aktív esetek száma teljesen irreleváns fertőzötti adatot ad (Magyarországon ugyanis egy eset több mint egy hónapig aktív fertőzött, miközben a gyógyulási idő átlagosan 2 hét - ez a rossz, lassú adminisztráció miatt van). A koronavirus.gov.hu-n minden nap közreadott, a járvány jelenlegi helyzetéről semmit sem mondó összes fertőzötti statisztikát (első hullámtól a harmadikig) sem érdemes nézniük a döntéshozóknak, amikor döntenek.

Forrás: koronavirus.gov.hu. Az összes fertőzött száma azóta, hogy tavaly márciusban megjelent Magyarországon a koronavírus.

Érdemes lenne nézni viszont még a regionális súlyos koronavírusos esetek számát, amit az egyes kórházak leterheltsége mutathat, erre a kormánynak biztosan van naprakész adata, de ezek nem nyilvánosak. Csak szórványos hírek érkeznek arról, hogy mely kórházak telnek meg a vírus miatt.

Érdemes felidézni, hogy Galgóczi Budapestet és Pestet nevezte meg, mint a vírus legérintettebb régiói, így könnyen lehet, hogy a kabinet nem a népességarányos számok alapján fog dönteni a szigorítások bevezetéséről és nem is a vírus terjedésének dinamikáját nézi meg, hanem a nominális fertőzötti számokat. Akármelyik adat alapján is döntenek, Budapestnek, Pest megyének és Győr-Moson-Sopronnak jó esélye van arra, hogy bekerüljön a szigorítási körbe a fertőzöttség jelenlegi szakaszában. Ugyanakkor Komárom-Esztergom és Somogy kihagyása különösen érdekes lenne, hiszen a népességarányos mutatók alapján ezekben a megyékben gyorsan terjed most a járvány.

A szigor előszele Galgóczi a harmadik hullámban

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője február végén azt mondta, hogy az üzletek nyitva tartását esetleg egy kéthetes periódusra lehetne korlátozni azzal, hogy csak a létfontosságú élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, bankok, posták maradjanak nyitva. Kiemelte, megfontolandó lenne, hogy a digitális oktatásra álljanak át az alsó tagozatokban is. Ezt követően, március elején Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette a Galgóczi által belengetett szigorításokat. Igaz, a kormány végül enyhébb lépéseket tett az üzletbezárások terén.

