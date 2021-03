Visszaesett a kiskereskedelmi forgalom Csehországban a járvány miatt

Januárban éves összehasonlításban 6,5 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom Csehországban - közölte a Cseh Statisztikai Hivatal hétfőn Prágában. A koronavírus-járvány egy éve alatt a tavaly áprilisi után ez a második legnagyobb visszaesés.

A tavalyi decemberhez viszonyítva a januári csökkenés 6,6 százalékos. Decemberben, amikor mintegy két hónap után újra megnyíltak az üzletek, a pontosított adatok alapján a csökkenés 0,8 százalékos volt. A kiskereskedelmi forgalom összes mutatóját nagymértékben a pandémia befolyásolta - jelezték a statisztikusok.

Az üzletek nagy része januárban is zárva volt, de a nyitva tartott élelmiszerboltok és benzinkutak forgalma is csökkent. Továbbra is folyamatosan emelkedett az internetes boltok és a futárszolgálatok forgalma.

Míg az élelmiszerboltok forgalma januárban 2,7 százalékkal, addig az iparcikkek forgalma 8,4 százalékkal csökkent éves szinten. Az üzemanyagoknál 9,8 százalékos a visszaesés. Az új személygépkocsik eladása, valamint az autószervizek forgalma januárban éves összevetésben 14 százalékkal esett vissza Csehországban.

Tartósan emelkedik az internetes eladás. Januárban az internetes üzletek forgalma éves szinten 34,5 százalékkal emelkedett. A klasszikus üzletek forgalma mindenütt drasztikusan visszaesett. A ruha- és cipőboltok forgalma januárban például 74,1 százalékkal csökkent. A háztartási cikkeknél a visszaesés 23,9 százalékos, míg a számítógépeknél 9,6 százalékos. Az üzletek többsége a járvány miatt jelenleg is zárva van Csehországban.

