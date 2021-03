Az EU 10 millió adag vakcina gyorsított szállításáról állapodott meg a Pfizerrel

Ursula von der Leyen azt közölte, hogy a gyorsított eljárás keretében az uniós tagállamoknak szánt 10 millió adag vakcina a második negyedévre korábban tervezett 200 millió dózison felül értendő.

A friss megállapodás pótolhatja a vakcinaszállítások esetleges hiányosságait, és szélesebb mozgásteret biztosít a tagállamoknak oltási kampányuk teljesítésére - emelte ki az uniós bizottság elnöke.

We agreed with on an accelerated delivery of 10 million doses for quarter 2.⁰This will bring the total deliveries of this vaccine to 200 million doses for that quarter.⁰It will give Member States room to manoeuvre and possibly fill gaps in deliveries. @BioNTech_Group