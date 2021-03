Koronavírus: olyan adat alapján dönthet a kormány a megyei intézkedésekről, aminek nincs semmi értelme

Előkerült a járványügyi kommunikációban a jól ismert pirosra színezett térkép, ami bemutatja, hogy a járvány kitörése óta hányan fertőződtek meg egy megyében, de semmit sem mond arról, hogy éppen most mennyire terjed a vírus a régióban. Sajnos nőtt a valószínűsége annak, hogy ha regionális korlátozásokról dönt a kormány, akkor ez (is ott) lesz az Operatív Törzs asztalán.

"Nincs ilyen döntés" - reagált az ATV-nek a Nemzeti Népegészségügyi Központ sajtóosztálya arra a kérdésre, hogy terveznek-e a megyei korlátozásokat. A csatorna azért kereste meg az NNK-t, mert járványügyi szakértőjük, Galgóczi Ágnes arról beszélt, hogy a járvány miatt regionális korlátozó intézkedéseket érdemes megfontolni. "Folyamatosan figyelemmel kísérik a járványügyi adatokat, és akár olyan döntések is születhetnek, hogy megyénként, régiónként eltérő járványügyi intézkedéseket vezetnek be" - mondta korábban a járványügyi főosztályvezető.

Az ATV-nek arra a kérdésre, hogy adott esetben milyen kritérium alapján döntenének a regionális szigorításról – ha az asztalon lennének –, azt válaszolta az NNK, hogy "a fertőzöttek száma megyei bontásban elérhető a koronavirus.gov.hu oldalon".

Ez az a mondat, amit valószínűleg senki sem szeretett volna olvasni. A kormány oldalán ugyanis egy olyan térkép érhető el a fertőzöttségről, aminek az ég világon semmi köze sincs ahhoz, hogy egy-egy megyében éppen hol tart a járvány. Annyit mutat meg a térkép, hogy a vírus tavalyi megjelenése óta hány esetet diagnosztizáltak összesen az adott megyében.

Éppen ezért ha regionális korlátozásokról döntene a kormány, hogy igyekezzen fékezni a vírus terjedését, akkor ez a térkép teljesen használhatatlan. Sokkal inkább az elmúlt 1-2 hétben diagnosztizált eseteket kellene figyelembe venni, illetve a népességarányos fertőzöttséget, továbbá azt, hogy egy-egy megyében milyen gyorsan terjed a vírus az előző héthez képest. Érdemes még regionális szinten a kórházak terheltségét is figyelembe venni. A koronavirus.gov.hu-n elérhető térkép azonban nem segíti az eligazodást. Az NNK által most megemlített térkép relevanciája ugyanis a járvány aktuális alakulásának megítélésében csekély.

Természetesen közel sem biztos, hogy lesz-e valaha is regionális korlátozás Magyarországon, mint ahogy az sem, hogy az alapján döntenek majd erről, amint az NNK most közölt, de mostantól már nem nulla annak a valószínűsége, hogy ezt a térképet is vizsgálják a döntéshozók.

A Portfolio tegnap bemutatta, hogy megyei szinten miként alakul a járvány terjedése a 3. hullámban, melyek a leginkább fertőzött megyék, és hol terjed gyorsan a vírus.

Címlapkép: Getty Images