Magyarországot is elérték a piaci turbulenciák - Mire számíthatunk a hazai kötvénypiacon?

Az Európai Központi Bank nem tart az infláció emelkedésétől, miután az eurózónában még a koronavírus-válság miatti gyenge növekedési kilátások vannak a középpontban. Ugyanakkor az Egyesült Államokban egyre többen a pénzromlás érdemi növekedéséről beszélnek. Az inflációs várakozások növekedése turbulenciákat okoz a nemzetközi piacokon, amelynek a hatásai a magyar kötvénypiacon is érzékelhetők.

A nemzetközi folyamatok

Felbolydult az elmúlt hetekben a mindeddig viszonylagos nyugalmat mutató kötvénypiac, nemcsak a világpiacon, hanem itthon is. Az USA-beli 10 éves állampapírhozam a tavalyi év végi 0,90%-ról mostanra 1,60%-ig emelkedett, míg a 10 éves német államkötvény hozama -0,60%-ról -0,30-%-ra nőtt. A piacok a gazdaságok újranyitásától a növekedés újbóli gyorsulását várják, s az élénkülő gazdasági növekedésről azt feltételezik, hogy együtt jár majd az eddig megszokottnál magasabb inflációval. Ez a várakozás különösen a tengerentúlon látszik megalapozottnak, ahol

egyrészt a járványhelyzet alakulása, illetve az újranyitás kapcsán kedvezőbbnek tűnik a helyzet,

másrészt pedig a napokban elfogadott 1.900 milliárd dolláros Biden-féle fiskális élénkítő csomagnak szerkezeténél fogva nagy valószínűséggel közvetlen fogyasztásélénkítő hatása is lesz.

Az emiatt várhatóan emelkedő infláció, illetve a magasabb költségvetési hiány és államadósság pedig fundamentálisan is magasabb hozamszinteket indokol. A jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) monetáris politikája ezt a folyamatot fékezheti, de vélhetően nem tudja – és mostani kommunikáció alapján úgy tűnik, hogy nem is akarja – majd teljesen ellensúlyozni.

Európában kicsit más a helyzet. A koronavírus járvány terjedéséről, annak kezeléséről még mindig inkább kedvezőtlen hírek érkeznek, s az egyes országok helyzete – akár a járványhelyzet alakulását, akár a gazdaság kilátásokat nézzük – sok mindenben eltér egymástól. A kilábalást támogató fiskális intézkedések is jóval döcögősebbek, miközben az EKB kommunikációja az egyszeri inflációnövelő hatásokat, illetve a keresletvezérelt infláció hiányát emeli ki, és továbbra is a tartósan laza monetáris kondíciók irányába fennmaradó elkötelezettségét hangsúlyozza. A márciusi ülésük utáni bejelentésük szerint a járványügyi eszközvásárlások gyorsítására számíthatunk. Összességében úgy tűnik, hogy az Európai Központi Bank még mindig sokkal jobban tart a gazdasági kilábalás törékenységétől, mint az esetlegesen magasabb inflációtól.

Mindenesetre azzal kapcsolatban, hogy a válság után ténylegesen is tartósabban magasabb globális inflációra kell-e készülnünk, egyelőre megoszlanak a szakértői vélemények. Egy dolog tűnik biztosnak: a mögöttünk hagyott viszonylag rövid időszakban az eddigi igen visszafogott inflációs várakozások, s időnként mutatkozó igen erőteljes deflációs aggodalmak gyakorlatilag teljesen kiárazódtak a piacokról. Úgy tűnik, lassan visszatérünk a normalizáltabb infláció, ebből következően egyszer talán majd a normalizáltabb kamatok világába.

Az inflációs várakozások alakulása az USA-ban és az eurózónában. Forrás: Erste

A magyarországi helyzet

A globális kötvényhozamok emelkedése a magyar állampapírpiacon is „megtette a hatását”. Növekvő volatilitást, gyorsan emelkedő hozamokat, sokszor kifejezetten feszült kereskedést láthattunk a kötvénypiacon itthon. A 10 éves referenciahozam – ami év végén még kicsivel 2% fölött állt – a napokban már nagyon közel került a 3%-hoz.

Az emelkedő globális kötvényhozamok mellett a gyorsuló infláció a magyar kötvénypiacon is vezető sztorivá vált.

Bár az első negyedévben – dacára a már magas rövid bázisú havi indexeknek – a hazai infláció még nem tér el érdemben a jegybanki 3%-os céltól, áprilistól az első negyedévben még végig támogató bázishatás „ellenünk fordul”, és az inflációs ráta várhatóan jóval 4% fölé emelkedik majd. A tavaszi csúcsok után valamelyest mérséklődhet az éves ráta, azonban a nyitás, a piaci kereslet erőssége, az esetleges szektorális kínálati problémák, illetve a gazdasági szereplők árazási magatartása, annak változása sok bizonytalanságot hordoz. Az igen volatilis „headline” inflációs adatok így az év egészét jellemezni fogják majd. A maginflációs mutatók változékonysága várhatóan kisebb lesz, a jelentősebb és tartósabb gyorsulást itt talán gátolhatja a bizonytalanabb munkapiaci helyzet és az idei évet feltehetően jellemző, az eddiginél jóval visszafogottabb bérkiáramlás. Mindenesetre a „mögöttes” folyamatokra való koncentrálás szükségessége kulcselem lehet a monetáris politika kommunikációjában az elkövetkező hónapokban.

Az egyszeri hatásokon való „átnézés” szükségességéről viszont nem lesz egyszerű meggyőzni a piaci szereplőket, amennyiben az olajárak tovább vágtáznak felfelé és a forint árfolyama esetlegesen tovább gyengül.

Mindeközben az állam finanszírozási igénye – bár a tavalyi rekordszint után az idén vélhetően csökken – összességében továbbra is magas. A koronavírus-válság elhúzódása nem tesz jót az államháztartás mérlegének – sem a bevételeknek, sem a kiadási oldalnak. Bár januárban még 200 milliárd forint körüli többletet regisztráltak, a februárt 700 milliárd forintot meghaladó hiánnyal zárta az államháztartás. Ilyen magas egyhavi hiányszám után felmerülhet a kérdés, hogy az idei évre tervezett, GDP arányosan 6,5%-os ESA hiánycél vajon tartható lesz-e vagy pedig – a tavalyi évhez hasonlóan – annak emelése válik szükségessé az év folyamán. Az emelkedő inflációs és magasabb hiányvárakozások – párosulva a magasabb globális kamat-és hozamszinttel – itthon is felfelé tolódó hosszabb hozamokat sugallnak.

Az ÁKK és az MNB

Két dolog azért árnyalja ezt a képet. Az egyik az ÁKK kibocsátási politikája. Az adósságkezelő már tavaly előfinanszírozta az idei évben lejáró adósság egy részét, és elég jelentős nagyságú tartalékokat épített fel az év végére. Az intenzív kibocsátások az idei évben is folytatódnak, s március közepére a tervezett nagybani forintkibocsátást több, mint 30%-át már abszolválta az ÁKK. Az állam MNB-nél tartott likvid tartalékai pedig továbbra is magasak, a február végi adatok szerint kissé meghaladták a 2900 milliárd forintot.

Az adósságkezelőnek tehát van tere arra, hogy az esetleges kötvénypiaci turbulenciákat, a túl intenzív hozamemelkedéseket a kibocsátások finomhangolásával ellensúlyozni tudja.

Eközben az MNB kötvényvásárlásai szintén fékezhetik a hozamok jelentősebb emelkedését. A magyar QE program a tavalyi év második felében pörgött fel érdemben, és ez alatt az idő alatt többször is átalakult, sok jellemzője megváltozott. A legújabb módosítás az volt, hogy a további rugalmasabbá tétel jegyében mostantól az egyes kötvénysorozatokból a jegybank akár az önmaga által korábban szabott 50%-os limit fölött is vásárolhat. Mivel a jegybank az 50%-os limit miatt a leghosszabb lejáratú sorozatok esetében ütközött már korlátokba, a limit eltörlése lehetővé teszi, hogy a jegybanki vásárlások intenzitása a hozamgörbe leghosszabb lejáratain ismét emelkedjen. Úgy gondoljuk, hogy a jegybank nem önmagában a hozamok emelkedésére lépett, hiszen a globális folyamatokat nehéz lenne ellensúlyozni.

A piaci turbulencia növekedése és a hozamkülönbözetek emelkedése viszont már inkább aggaszthatta a monetáris politikát.

A 10 éves német Bund-hoz mért hozamkülönbözet ugyanis 300 bázispont fölé emelkedett az elmúlt napokban, a jegybank keddi bejelentése után viszont a hét második felében már némileg lefelé korrigált.

A magyar kötvényhozamok és 10 éves Bund feletti hozamkülönbözet alakulása. Forrás: Erste

Ami a kilátásokat illeti, összességében úgy látjuk, hogy a magyar hosszú oldali hozamok továbbra sem fognak tartósan elszakadni a globális piacokon mutatkozó tendenciáktól. Bár a fejlett piacokon az év végéig a várakozások szerint további hozamemelkedések jöhetnek, ezeknek az üteme – figyelembe véve a jegybankok politikáját – már lassulhat az elkövetkező időszakban. Az eszközvásárlások fennmaradása pedig áttételesen támogathatja a magyar piacot is. S bár a tavaly év végén látott, 2% körüli 10 éves referenciahozam-szint vélhetően már nem fog visszatérni, az ÁKK és az MNB várható finomhangoló politikájának köszönhetően a német Bund feletti hozamkülönbözet visszakorrigálhat a „megszokott” 250-300 bázispont közötti sávba az elkövetkező időszakban. A megnövekedett piaci volatilitás azonban velünk marad továbbra is.

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre.

Elindult a Portfolio Vélemény rovata, az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images