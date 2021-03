Romániában is tovább oltanak az AstraZenecával

Romániában az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett valamennyi rendelkezésre álló vakcinával, köztük a nyugat-európai országokban felfüggesztett AstraZenecával is folytatódik a koronavírus elleni oltáskampány, az egydózisú Johnson & Johnson oltóanyagát pedig a mozgó oltópontok ellátására használnák - közölte keddi sajtóértekezletén Valeriu Gheorghita katonaorvos, a kampány koordinátora.

A román egészségügyi szakemberek az oltáskampány koordinációs tanácsának hétfő esti rendkívüli ülésén úgy értékelték: vállalható szintű kockázat és beoltatlan lakosságénál nem rosszabb arány az, hogy 17 millió AstraZenecával beoltott ember közül 37 esetben tapasztaltak vérrögképződést, amelyekről egyébként nem bizonyosodott be, hogy összefüggésben állnának az oltással.

Gheorghita elismerte: Romániában is megingott a bizalom, ennek jeleként az AstraZenecára regisztrált 446 ezer felhasználó közül 33 ezer lemondta előjegyzését. Mivel azonban március 15-én megkezdődött az oltáskampány harmadik szakasza, és megnyitották a regisztráció lehetőségét a teljes felnőtt lakosság előtt, az AstraZenecát használó oltóközpontokban lévő mintegy 100 ezer szabad hely 82 százaléka is betelt.

Hozzátette: a román hatóságok figyelemmel követik az AstraZeneca oltások esetleges mellékhatásait és további döntéseikkel megvárják az EMA illetékes kockázatértékelő bizottságának (PRAC) csütörtökön esedékes állásfoglalását.

A Johnson & Johnson oltóanyagából - amelyre múlt héten adott ki feltételes forgalomba hozatali engedélyt az Európai Bizottság - Romániába egyelőre nem érkezik jelentős mennyiség. A feltehetően néhány tízezer adagból álló, április közepére várt első szállítmányt ezért főleg a mozgó oltópontoknak szánják. Erre az is alkalmassá teszi az egyszerű hűtőszekrényben tárolható Johnson & Johnson vakcinát, hogy az oltást nem kell megismételni, az immunitást egyetlen dózissal idézi elő az ártalmatlanított adenovírus, amely a koronavírusra jellemző tüskefehérjét juttat a szervezetbe.

A húszmilliós lakosságú Romániában kedden haladta meg a másfél milliót a koronavírus ellen beoltottak száma, közülük 723 ezren mindkét dózist megkapták. Eddig 760 oltóközpontot üzemeltek be, jövő héten további 165-öt nyitnak.

Az immunizációhoz felhasznált vakcinák túlnyomó részét (1 millió 829 ezer adagot) a BionTech/Pfizer szállította, február 4-e óta pedig 142 ezer Moderna-, február 15-től pedig 239 ezer AstraZeneca-vakcinát is beadtak. Az oltáskampány előjegyzési portáljára 3,6 millió felhasználó jelentkezett be, közülük 2,1 milliónak van előjegyzése a vakcinára, vagy meg is kapta az oltást. A hétfőn elérhetővé vált várólistákra egy nap alatt csaknem félmillió felhasználó iratkozott fel.