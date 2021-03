Görögország május 14-én kinyitná a kapuit a turisták előtt

A görög turisztikai miniszter bejelentette, hogy reményeik szerint május 14-én újra megnyílhatnak az ország kapui a turisták előtt.

Harry Theocharis miniszter közölte, hogy az országban várnak mindenkit, akit már beoltottak, rendelkezik antitestekkel, vagy pedig negatív koronavírus tesztet tud bemutatni, viszont azt nem részletezte, hogy elfogadják-e az orosz vagy a kínai vakcinát.

Görögországban egyébként jelenleg is szigorú korlátozások vannak érvényben, az emberek a lakóhelyüket engedély nélkül csak két kilométeres körzetben hagyhatják el. Bár az oltásokat tekintve már most is az uniós átlag fölött járnak a görögök, a turisztikai miniszter szerint áprilisban gyorsulhat be igazán a vakcinaprogram, hiszen ekkor a 2 millió adagot kapnak a Pfizer és a J&J készítményeiből.

Görögország egyik legmeghatározóbb ágazta turizmus, minden ötödik lakos ebben a szektorban dolgozik, így érthető, hogy a tavalyi drámai visszaesés után most május közepén már nyitnának.

Mindeközben a német kormány arra szólította fel a lakosságot, hogy korlátozzák az utazást a koronavírus-járvány közepette, mivel a légitársaságok arról számoltak be, hogy megugrott a tengerparti nyaralóhelyekre vonatkozó foglalások száma húsvétra. Az Eurowings hétvégi tájékoztatása szerint több száz extra járatot kínál Mallorcára a húsvéti időszakban, az utazási óriás, a TUI pedig azt közölte, hogy a sziget több hotelét megnyitja azt követően, hogy a német járványügy levette a szigetet a kockázatos területek listájáról.

(The Guardian)

Címlapkép: Milos Bicanski/Getty Images