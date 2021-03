Soha nem volt ennyire kritikus a helyzet a magyar kórházakban

Soha ennyi beteg nem volt még a magyar kórházakban a koronavírus-fertőzéssel összefüggésben, mint most, azonban nem is ez a legijesztőbb a harmadik járványhullámban. A kórházi terhelés üteme és a súlyos esetek számának növekedési üteme rendkívüli. Ebben a helyzetben mindenki azt találgatja, hogy meddig bírja a rendszer ezt a terhelést, és mikor jön el a túlcsordulás.

A harmadik járványhullám továbbra sem csillapodik Magyarországon, ennek pedig súlyos következményei vannak az egészségügyi ellátórendszerre nézve. A friss adatok szerint a kórházban ápoltak száma átlépte a 10 ezer fős határt (10284 fő került be az intézményekbe), a fertőzéssel összefüggésben lélegeztetőgépre kerültek száma pedig meghaladta az 1100 főt. Ez a folyamat, bármennyire is szomorú, nem meglepő, ugyanis a járványgörbe (új fertőzöttek száma) még mindig felfelé tart, és ha ki is alakul egy kedvezőbb járványtrend, az is csak hetekkel később jelenik meg a kórházi adatokban.

A fenti képnél ijesztőbb, hogy a kórházi ellátórendszer telítődésének tempója: a kórházban ápolt betegek számának növekedési üteme akkora, mint a 2. hullám legintenzívebben terjedő szakaszában, a lélegeztetőgépen lévő betegek napi növekedése pedig rendre új csúcsot dönt a harmadik hullámban (a szerdai adatmódosítás nyomán ez a rekorddöntés elmaradt).

A magyar állami kórházak terhelésének ütemét jól megragadja az alábbi ábra. Ebből kiderül, hogy a súlyos esetek növekedési üteme (lélegeztetőgépen lévők számának változása) erőteljesebb, mint a kórházi esetek növekedési üteme (és messze meghaladja a második hullámban látott mértéket). Ez pedig összefügg azokkal az információkkal, miszerint sok beteg eleve súlyos állapotban kerül be a kórházba és a gyors betegséglefolyás miatt egyből gépre kerül.

Nincs felső határ?

Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy az egészségügyi rendszer ne érje el teljesítőképessége felső határát

- mondta szerdai tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos, amivel arra utalt, hogy a kórházak még nem érték el kapacitásaik felső határát. Azt ugyanakkor elismerte, hogy a számok alapján a járványügyi védekezésnek a legnehezebb, legkritikusabb szakaszát éljük.

Az elmúlt napokban folyamatosan érkeztek a hírek, hogy néhány intenzív osztály megtelt, ugyanakkor az intézmények új osztályok megnyitásával reagálnak az egyre súlyosabb helyzetre, hogy az új betegeket el tudják helyezni.

Cikkünkből kiderült, hogy ez a folyamat (mivel gépek és ágyak, osztályok még folyamatosan állnak rendelkezésre) oda vezet, hogy az egészségügyi rendszer nem omlik össze egyik pillanatról a másikra, a teljesítőképesség felső határa folyamatosan kitolódik. Mivel azonban több intenzíves szakápoló nem lesz a kórházakban és ezeken a Covid-osztályokon, ezért a bent lévő betegek ellátásának minősége romlik.

Több olyan beszámoló is megjelent az elmúlt napokban az ellátórendszerből, miszerint ahogy egyre több beteg szorul ellátásra, egyre kevesebb szakszemélyzet, ápoló jut rájuk, ezért valószínűsíthető, hogy romlanak a túlélési arányok.

De ha mégis van, akkor hol a határ?

Sokan mégis azt kérdezik, hogy hol lehet az ellátórendszer teljesítőképességének effektív felső határa. Erre sokszor Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektorának tavaly decemberi szavait említik, amikor azt mondta, hogy egyszerre 1000 koronavírusos beteg lélegeztetését bírja el a rendszer. Azóta ezt a határt átléptük Magyarországon, azonban a rektor a Portfolio-nak küldött múlt heti válaszában azt hangsúlyozta, hogy a hazai egészségügy és így a Semmelweis Egyetem teherbíró képességét is jelentősen növeli, hogy az egészségügyi dolgozók elsőként kaphatták meg Magyarországon a védőoltást. Vagyis nem esnek ki olyan sokan a dolgozók közül, mint a korábbi hullámokban és emiatt szerinte az egészségügyi ellátók - számításai szerint - a korábbiakhoz képest 20-25 százalékkal jobban terhelhetők.

Ha ebből a friss becslésből indulunk ki, akkor az ellátórendszer effektív új felső határa valahol 1200-1250 lélegeztetett koronavírusos betegnél lehet.

Ennek kapcsán érdemes kiemelni, hogy

ha ebben a tempóban romlik a helyzet (átlagosan napi 40 fővel nő a lélegeztetőgépen lévő betegek száma), akkor a rendszer teljesítőképességének felső határát 3-4 nap múlva elérjük.

Címlapkép: Védőfelszerelést viselő gyógytornász a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent László Kórházban 2020. április 23-án. Forrás: MTI/Balogh Zoltán