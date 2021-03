Többlépcsős nyitás: kiszámoltuk, mikor jöhet a korlátozások enyhítése Magyarországon

Többlépcsős nyitás – holnap új információkat hallunk

Gulyás Gergely a mai Kormányinfón azt jelezte, hogy legkésőbb március végéig tetőzhet a harmadik járványhullám, miközben halad az oltási folyamat, így már csak néhány hétre vagyunk attól, hogy a gazdaság nyitásának első lépésére sor kerülhessen a ma záruló konzultáció eredményeinek figyelembe vételével. Jelezte, hogy Orbán Viktor kormányfő a holnapi, szokásos péntek reggeli rádióinterjújában már bejelenti a nyitási stratégia kereteit, amelyhez rögtön mondott fogódzókat is, így mi megint számoltunk kicsit.

Azt mondta ugyanis szó szerint, hogy „Többlépcsős újraindításban gondolkodik a kormány akkor is, hogy ha ma az adatok még az újraindításra és a nyitásra nem adnak okot.

Azt szeretnénk, hogy ha objektív számokkal lehetne meghatározni, hogy mikor tudunk nyitni, a nyitás számait az oltottság mértékéhez, tehát majd a beoltottak számához fogjuk kötni.

A vakcinaszállítások ütemezése kapcsán pedig azt is mondta: „azt reméljük, hogy júniusig, vagy akár már májusban a magyar lakosság teljes átoltottsága elérhető.” Ez éppen megegyezik a ma reggel publikált elemzésünk egyik fő következtetésével, miszerint

A MÓDOSÍTOTT OLTÁSI STRATÉGIával MÁR MÁJUS MÁSODIK FELÉRE BE LEHETNE OLTANI A TELJES FELNŐTT LAKOSSÁGOT EGYSZER.

A miniszter szavaiból tehát az derül ki, hogy egy-egy adott átoltottsági szint mellett lépcsőzetesen enyhítene a kormány a korlátozásokon, úgy, hogy a járvány visszaszorításában egyre kevésbé a lezárásokra, és egyre inkább a társadalom nagyobb immunitására támaszkodna. A várható ütemezést természetesen nem ismerjük, de kapaszkodót nyújt az alábbi grafikon, amelyből most Gulyás jelzése alapján valószínűleg az elsőre elméletileg beolthatók körét kell néznünk (zöld vonal), és azt, hogy hogyan alakul ez a társadalmi kör három hetes késleltetést alkalmazva (narancssárga vonal). Ennek oka, hogy az első oltás után 2-3 hétnek el kell telnie ahhoz, hogy a vakcinagyártók által ígért védettség nagy része kialakuljon a szervezetben.

A fenti grafikon az elméletileg elsőre beoltható felnőttek arányának felfutását vázolja, de mivel tudjuk, hogy a beérkező vakcinákból nem lehet rögtön oltani (pl. az NNK ellenőrzi a beérkező szállítmányokat, meg kell szervezni a következő heti oltási kampányt), így mi a valóság szemléltetése érdekében egy hét késést hozzáadtunk az elméleti pályához. A kapott eredményeket pedig az alábbi táblázatba rendeztük azért, hogy bemutassuk: az egyes oltási határokat az első és a második oltás kapcsán mikorra lehetne elérni és ezekhez képest a vakcinák által ígért védettség mikorra alakulhat ki. Amint a táblázatunkból látható: például 50%-os átoltottságot az első oltás terén már április 28-ra el lehetne érni, de ha a 3 hetes védettséget is kivárjuk a nyitás tervezésénél, akkor már május 19-ről beszélünk.

A szabályalapú nyitás időhorizontja, előnyei és kockázatai

A fenti táblázat arra hívja fel a figyelmet, hogy tényleg közelítünk a gazdaság újranyitásának lehetséges időtartományához, mert a következő 4-6 hétben a rengeteg vakcina miatt sokakat be lehet oltani. Valószínűsítjük, hogy a kormány az óvatos nyitás jegyében figyelembe veszi a nyitás tervezésénél azt is, hogy az első oltás beadása után kell még egy kis idő a védettséghez, így nemcsak a második, hanem a harmadik oszlopban szereplő dátumok is lényegesek.

Mivel minél ragályosabb az éppen fertőző vírusmutáció, annál magasabb átoltottság kell ahhoz, hogy a nyitás mellett ne legyen negyedik hullám. Ezért bordóval emeltük ki azt a tartományt (40-70%), amely mellett már reális, hogy a kormány (a fertőzéssel immunitást szerzett csoport méretét is figyelembe véve) akár a (közel) teljes nyitást is fontolóra vegye. A szürkével jelölt átoltottsági szintek inkább csak részleges enyhítésre nyújtanának lehetőséget. (A 15-20%-os szintek pedig még arra sem igazán, mert tombol a harmadik hullám, legfeljebb szimbolikus, hangulatjavító intézkedésekről lehet szó.)

Fontos megjegyezni, hogy az átoltottságon alapuló nyitási stratégia akkor lehet működőképes, ha addig a járvány harmadik hulláma enyhül, és az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás csökken. Erre elvileg van esély, hiszen a szakértők arra számítanak, hogy a március eleji lezárások legkésőbb a hónap végére meghozzák a fordulatot.

A ma felvázolt szabályalapú nyitásnak van két nyilvánvaló előnye az ad hoc döntésekkel való járványmenedzseléshez képest:

Átláthatóbb, könnyebben kommunikálható, politikai szempontból is könnyebben képviselhető lépésekhez vezet (például nem kell miatt 5 nap alatt kifarolni a nyitási ígéretekből, hogy szigorítani lehessen). Önmagában is beépített ösztönzőt tartalmaz, hiszen a világos szabály mindenki számára egyértelművé teheti, hogy az oltási hajlandóságon múlik a korlátozások alól való szabadulásunk.

A szabályalapúság azonban hordoz magában kockázatot is. Ha nem jól méri fel a kormány a társadalmi immunitás járványra gyakorolt hatását, akkor a szabályok irreálissá válhatnak. Éppen ezért lesz nagyon érdekes figyelni, hogy holnap reggel Orbán Viktor miniszterelnök pontosan milyen lazítási tervet vázol fel.

