Új csúcsra ugrott a magyarok oltási hajlandósága

A március 8-ával kezdődő héten 4%-ponttal 52% közelébe ugrott azoknak a magyaroknak az aránya, akik beoltatnák magukat a koronavírus ellen, vagy már túl is vannak ezen – derült ki a KSH péntek délután közzétett friss adataiból.

Ez azt jelenti, hogy a megkérdezettek közül most fordult elő először az, hogy immár többségben vannak azok, akik biztosra mondják az oltási hajlandóságukat és ezzel párhuzamosan a bizonytalanok tábora (talán beoltatná magát) folyamatosan olvad. Az alábbi ábrán az is látszik, hogy az oltást elutasítók tábora is csökken, de nem olyan mértékben, mint ahogy az oltást biztosan elfogadók aránya nő.

Az alábbi ábrán arra mutatunk rá, hogy a biztosan és talán oltakozók együttes tábora immár 72%-os, ami azt is jelenti, hogy a nyájimmunitáshoz elvileg szükséges oltási küszöböt sikerül majd elérni Magyarországon. Ahhoz, hogy ez mikorra következhet be, éppen mai friss elemzésünk mutat indikációt, amely a gazdasági nyitás első óvatos lépésének potenciális dátumát is megjelöli.

