A koronavírus harmadik hulláma nem verte agyon az üzleti hangulatot

A GKI konjunktúraindexe a februári szerény csökkenés után márciusban ennél is kisebb mértékben emelkedett, de így is megközelítette januári, a járvány kezdete óta mért, igaz még meglehetősen alacsony csúcspontját. A GKI Gazdaságkutatónak az EU támogatásával készített felmérése szerint a szolgáltató cégek kivételével az összes vizsgált ágazat és a fogyasztók várakozása is valamivel kedvezőbb lett. Ezzel együtt a konjunktúraindex tavaly áprilisi zuhanásának idén márciusra még 60 százalékát sem dolgozta le.