Matolcsy György: átmeneti lesz az infláció emelkedése, nem szállnak el az árak

A kamatokon nem változtatott a Monetáris Tanács, az alapkamat továbbra is 0,6%, míg a kamatfolyosó két széle mínusz 0,05% és 1,85%. Az mai ülés igazi érdekessége azonban csak délután háromkor érkezik, hiszen egyidőben jelenik meg

a döntést követő közlemény,

a friss GDP- és inflációs prognózis, illetve

sajtótájékoztatót tart a jegybank vezetése.

A szakemberek elsősorban arra figyelnek, mit reagál az MNB az utóbbi napokban történelmi rekordja közelébe gyengült forintra. A tavalyi tapasztalatok alapján 370 körül már kellemetlen lehet az árfolyam inflációs szempontból is. A sajtótájékoztatón biztosan beszélnek majd erről is, mint ahogy a globálisan élénkülő inflációs kockázatok is szóba kerülhetnek.

