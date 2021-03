Mindenki az infláció emelkedését várja, de lehet, hogy nem is tart sokáig?

Elképesztő emelkedést lehetett látni az utóbbi pár hétben az amerikai 10 éves állampapír hozamában, a befektetők a gazdaság és a fogyasztás beindulásával jelentős inflációemelkedést várnak, ezt árazzák most a piacok - írja a Reuters.

Az infláció mindeddig nem okozott különösebben nagy problémát a kötvénybefektetőknek, de most újra számolni kell az áremelkedéssel, mivel mindenki azt várja, hogy a koronavírus-járvány után meglódul a fogyasztás.

A Calamos Investments egyik befektetési igazgatója szerint a következő 2-3 negyedévben magas inflációs számok fognak kijönni. Mivel arra számít, hogy idén az infláció a 3%-ot is elérheti az USA-ban, ezért rövidebb átlagos futamidejű kötvényekből van felülsúlyban. Nem akar ugyanis 10 éves állampapírban ülni negatív reálhozam mellett, ha valóban bejönnek a számításai.

A kötvényelemzők azt várják, hogy az infláció megtépázza majd az amerikai kötvénypiaci hozamlehetőségeket a következő 3-4 évben. Így aztán vannak befektetők, akik inkább olyan eszközöket tartanak, amelyek emelkedő inflációs környezetből is tudnak profitálni, a nélkül, hogy kockázatot kellene vállalniuk a részvénypiacokon.

A Carillon Reams Core Bond Fund portfóliómendzsere is inkább a hozamgörbe rövidebb végén fektet be, mintsem a drágább prémiumú bóvli kötvényekbe. Arra számít, hogy a kötvényalapok 3-4 éves időtávon minimum 2%-os esést fognak elszenvedni. A biztonság ára most relatíve alacsony, míg a hozamok ára nagyon magas – tette hozzá.

Abban szinte minden szakértő egyetért, hogy a következő hónapokban egyértelműen nőni fog az infláció, de korántsem biztos, hogy ez hosszú távú lesz. A Fed arra számít, hogy a maginfláció 2023-ig 2-2,3% között fog maradni, a hosszú távú GDP-növekedés az idei 6,5% után visszatér egy 1,8%-os éves növekedési szintre.

Az amerikai 10 éves állampapír hozama 2,32%-ig emelkedett múlt csütörtökön, ilyen magas szintre 2014 januárja óta nem volt példa. A Fed ugyanakkor arra számít, ha lesz is inflációemelkedés, az inkább csak egyszeri lesz és hosszabb távon a 2% körüli szinten stabilizálódik.

Egyes piaci szakemberek szerint az árupiacok lesznek a nyertesei az infláció emelkedésének, függetlenül attól, hogy annak mértéke meghaladja vagy elmarad a Fed várakozásaitól.

